Премьер Андрей Бабиш заявил, что Чехия не намерена увеличивать военные расходы до 3,5% ВВП, как договорились страны НАТО. Более того, Чехии грозит, что она не достигнет даже уровня 2% ВВП. По мнению аналитика Яна Йиржеша, если это произойдет, Чешская Республика станет по сути единственной страной-членом НАТО, которая в условиях ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в мире и в Европе сокращает инвестиции в оборону.

Президент Чехии Петр Павел в своем обращении к депутатам заявил, что сегодня нет ни одной оправданной причины для стагнации расходов на оборону и безопасность. Он назвал сокращение или замораживание таких расходов серьезным шагом и призвал законодателей к ответственности. По его словам, в условиях непредсказуемой геополитической обстановки и нарастающих угроз укрепление обороны – это не подготовка к войне, а способ обеспечить мир и долгосрочную устойчивость страны.

Согласно обновленному предложению правительства, бюджет Министерства обороны в этом году составит 154,79 млрд крон (6,37 млрд евро) – на 21 млрд меньше первоначального плана кабинета Петра Фиалы. Общие оборонные расходы должны достигнуть примерно 185 млрд крон (7,62 млрд евро), что соответствует 2,07% ВВП по январскому макропрогнозу. Как снижение бюджета может повлиять на способность Чехии соблюдать обязательства, данные союзникам по альянсу?

«Это будет иметь последствия на двух уровнях. Во-первых, на политическом, психологическом уровне: если Чешская Республика действительно пойдет на эти сокращения, если их одобрит Палата депутатов и в течение года затем не произойдет какого-то дополнительного увеличения оборонного бюджета. Если это случится, Чехия по сути станет единственной союзной страной, единственным государством-членом НАТО, которое в нынешней обостренной ситуации в сфере безопасности в мире и в Европе, - ситуации, которая продолжает ухудшаться и будет ухудшаться, - сокращает свои инвестиции в оборону. Особенно резко это будет заметно в нашем регионе, где ряд стран, а фактически все соседние государства-члены НАТО, увеличивают свои оборонные расходы, некоторые даже очень быстро. Поляки уже в прошлом году вышли примерно на уровень 4,5% ВВП, то есть значительно превысили цель, к которой все союзные страны, включая Чехию, обязались прийти в прошлом году – достичь к 2035 году 3,5% ВВП на оборону в смысле развития военных возможностей и функционирования вооруженных сил».

По словам Яна Йиржеша, страны Балтии, скандинавские государства, а также Германия также очень быстро наращивают свои оборонные расходы.

«Немцы прекрасно осознают, что дальше рисковать нашей обороной нельзя – необходимо максимально инвестировать в нее. Даже страны, которые, скажем так, близки Андрею Бабишу и нынешнему чешскому правительству – Словакия и Венгрия – в этом году будут уверенно превышать уровень 2% ВВП на оборону и намерены в последующие годы свои расходы увеличивать. Ни словаки, ни венгры никоим образом не поставили под сомнение союзническое обязательство прошлого года, о котором я говорил, и, конечно, Виктор Орбан никогда бы не поставил под сомнение то, к чему он обязался на саммите НАТО в Гааге, и не стал бы сокращать оборонные расходы. Таким образом, Чехия будет выбиваться из общего ряда. Если сокращение произойдет, то, вероятно, в таблице из 31 союзной страны (поскольку Исландия не имеет армии и не учитывается) за 2026 год Чехия окажется на последнем месте. И, разумеется, когда Дональд Трамп приедет на саммит НАТО в Анкаре в июле, и его советники покажут ему эту таблицу, выделив проблемные страны маркером, ярче всего там будет выделяться Чешская Республика. И, конечно, интересно, как на это отреагирует Трамп как представитель самой значимой союзной страны, на плечах которой фактически держится вся оборона альянса».

В последние недели в чешских СМИ появлялась информация о том, что американская сторона проявляет к этому вопросу значительный интерес. Сообщалось, что состоялось несколько переговоров между представителями США и членами чешского правительства, включая премьер-министра Андрея Бабиша. Позиция американской стороны в этот период была сформулирована достаточно ясно: считалось неприемлемым, чтобы Чешская Республика как единственная союзническая страна сокращала оборонные расходы. Далее речь шла не только о политическом и символическом аспекте ситуации, но и о ее практических последствиях. Отмечалось, что сокращение бюджета Министерства обороны на 21 миллиард крон фактически привело бы к замораживанию модернизации чешской армии. Ряд проектов пришлось бы приостановить, отложить, перераспределить по времени или сократить.

Снижение оборонных расходов, по мнению Йиржеша, подрывает позиции генерального секретаря Марка Рютте, который в глазах несет совместную ответственность за европейских членов альянса, а также ослабляет позиции других европейских лидеров, активно выступающих и предпринимающих шаги по укреплению оборонных возможностей.

«3,5% действительно необходимы для укрепления чешской обороны»

Глава МИД Петр Мацинка во время своего визита в Соединенные Штаты пытался договориться для Чехии об исключении из обязательства по выделению 2% ВВП на оборонные расходы на этот год. Существует ли такое исключение?

«Нет, конечно, дело обстоит так: все эти обязательства носят политический характер, то есть они не являются юридически обязательными к исполнению. Это политические декларации, и даже давление со стороны союзников, чтобы отдельные страны эти обязательства выполняли, – это прежде всего давление политическое. Если мы эти обязательства не выполним, то рискуем понести определенные издержки: во-первых, в сфере нашей обороноспособности, разумеется, но также и в области нашей репутации, союзнических связей, уважения со стороны партнеров и так далее. То есть речь не идет о юридически принудительных обязательствах. И я могу представить, что правительство и Петр Мацинка могут думать, что наши ключевые союзники закроют на это глаза в обмен, например, на обещание, что в будущем оборонные расходы Чехии будут выше. Одно дело – идеологическая близость, на которую правительство может рассчитывать, но с другой стороны, администрация Трампа была и будет в этих вопросах весьма прагматичной, а президент считает своей приоритетной задачей заставить европейцев наконец взять на себя ответственность».

Недавно министр обороны Яромир Зуна заявил, что безопасность страны не измеряется только соотношением расходов на оборону к ВВП. Сокращение расходов в бюджете, предложенное правительством премьер-министра Андрея Бабиша, по его словам, не поставит под угрозу ни один из проектов модернизации армии.

«Скажем так, эти проценты – своего рода условное обозначение. Конечно, это упрощение, до определенной степени маркетинговый или коммуникационный инструмент НАТО, но это всего лишь производное число. То, что действительно важно, это построение тех военных возможностей, которые необходимы альянсу для того, чтобы противостоять угрозам, защищаться, и чтобы коллективная оборона была достоверной и надежной. Так что главное – чтобы отдельные страны-члены действительно создали те военные мощности, которые совместно позволят альянсу защищаться или сдерживать потенциального агрессора. А сколько для этого нужно денег – это уже производная величина. Когда я работал в Министерстве обороны, мы делали расчеты в связи с новыми союзными обязательствами, принятыми на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге. Выяснилось, что чтобы действительно закрыть все пробелы, которые накопились в чешской обороне за последние 30 лет из-за долгого и серьезного недофинансирования, и одновременно выполнить обязательства по созданию новых военных возможностей, необходимо, чтобы Чехия приблизительно достигла уровня 3,5 % ВВП. То есть, с одной стороны, это число – очень грубый и упрощенный инструмент, но в случае Чехии оно реально соотносится с тем, что нужно сделать для нашей обороны», - подытоживает аналитик Института CEVRO и советник Секции оборонной промышленности Экономической палаты Ян Йиржеш.