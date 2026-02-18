Baltijas balss logotype
«По всем этим программам ВНЖ, в основном, получили граждане РФ» - глава комиссии Сейма Латвии 2 10139

Политика
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «По всем этим программам ВНЖ, в основном, получили граждане РФ» - глава комиссии Сейма Латвии

Программа инвестиции в обмен на ВНЖ в Латвии закрывается.

  • Госкасса уже более 5 лет призывала закрыть невыгодную для государства программу «инвесторов», где иностранный гражданин приобретает гособлигации, получает срочный вид на жительство и через пять лет возвращает вложенные деньги и получает право на получение постоянного вида на жительство. За эти годы закон об иммиграции был изменен более 20 раз, а МВД так и не ликвидировало соответствующую статью. Мы продолжим выяснять - кто помешал это сделать!, - написал в социальных сетях глава парламентской следственной комиссии по миграции Янис Домбрава (Национальное объединение).

Он торжествует: "Программа «инвесторов» наконец-то будет закрыта, когда мы обратили на это внимание. Эта программа, скорее всего, способствовала проблемам в банковском секторе Латвии с вкладами нерезидентов неясного происхождения, из-за которых международные структуры несколько лет назад выступили против финансового сектора Латвии".

По словам депутата, Минэкономики не смогло назвать ни одного успешного предприятия, которое сложилось бы благодаря этой программе. В то же время УДГМ указало, что эту программу иностранцы используют для создания фиктивных предприятий. 10 «инвесторов» вкладывают 50 тысяч в уставный капитал, покупают недвижимость через компанию, получают срочный вид на жительство, через пять лет могут продать предприятие или принадлежащее ему имущество и запросить постоянный вид на жительство.

"По всем этим программам виды на жительство, в основном, получили граждане России. Очевидно, что ряд вредоносных для страны программ успешно поддержали лоббисты. Это позволило этим программам долго существовать", - негодует депутат.

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    18-го февраля

    Да, никто уже не воспринимает Латвию, для того, чтобы нести сюда, хоть копейку. По договору (закону) инвесторы должны был получить вид на жительство, а латыши изменили закон назад. Понятно, что цивилизованные страны, такого себе позволить не могут, только дикари. А, кто с такими будет связываться.

    64
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    18-го февраля

    А, кто с такими будет связываться.

    И то верно!

    Однако в конце всё должно быть хорошо!

    Если что то плохо, значит, это ещё не конец!

    40
    6

