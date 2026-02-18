Госкасса уже более 5 лет призывала закрыть невыгодную для государства программу «инвесторов», где иностранный гражданин приобретает гособлигации, получает срочный вид на жительство и через пять лет возвращает вложенные деньги и получает право на получение постоянного вида на жительство. За эти годы закон об иммиграции был изменен более 20 раз, а МВД так и не ликвидировало соответствующую статью. Мы продолжим выяснять - кто помешал это сделать!, - написал в социальных сетях глава парламентской следственной комиссии по миграции Янис Домбрава (Национальное объединение).

Он торжествует: "Программа «инвесторов» наконец-то будет закрыта, когда мы обратили на это внимание. Эта программа, скорее всего, способствовала проблемам в банковском секторе Латвии с вкладами нерезидентов неясного происхождения, из-за которых международные структуры несколько лет назад выступили против финансового сектора Латвии".

По словам депутата, Минэкономики не смогло назвать ни одного успешного предприятия, которое сложилось бы благодаря этой программе. В то же время УДГМ указало, что эту программу иностранцы используют для создания фиктивных предприятий. 10 «инвесторов» вкладывают 50 тысяч в уставный капитал, покупают недвижимость через компанию, получают срочный вид на жительство, через пять лет могут продать предприятие или принадлежащее ему имущество и запросить постоянный вид на жительство.

"По всем этим программам виды на жительство, в основном, получили граждане России. Очевидно, что ряд вредоносных для страны программ успешно поддержали лоббисты. Это позволило этим программам долго существовать", - негодует депутат.