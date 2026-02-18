Baltijas balss logotype
Платить нам? ЕК оказывает давление на Латвию, чтобы та выделила деньги на Rail Baltica из госбюджета

Политика
Дата публикации: 18.02.2026
LETA
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Европейская комиссия оказывает давление на Латвию, требуя ускорить реализацию проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica, заявил в среду на заседании Комиссии по экономике Сейма Литвы руководитель компании LTG Infra, дочернего предприятия государственной железнодорожной компании Lietuvos geležinkeliai, отвечающего за реализацию проекта в Литве, Витис Жалимас.

«Эстонцы продвигаются так же быстро, как и мы, а с латышами у нас классическая ситуация мегапроекта. При синхронизации электросетей литовцы и эстонцы оказывали давление на латышей — и они завершили проект. Мы видим, что с этим проектом произойдёт нечто подобное, только сейчас Брюссель вносит очень большой вклад в давление на Латвию», — сказал Жалимас.

«Мы видим очень серьёзные усилия Брюсселя в переговорах с латышами, чтобы Латвия наконец выделила финансирование из государственного бюджета, необходимое для реализации отдельных критических этапов», — добавил он.

Руководитель «LTG Infra» отметил, что именно из-за задержек со стороны Латвии было принято решение разделить проектирование и строительство 54-километрового участка от Паневежиса до латвийской границы, чтобы лучше управлять рисками.

«Наше решение сначала проектировать участок от Паневежиса до границы Латвии связано с управлением рисками, поскольку первоначальная идея предусматривала одновременное проектирование и строительство, что означало бы обязательства на полмиллиарда евро», — пояснил он. «Видя неуверенность со стороны латышей, мы решили сократить объём и сначала выполнить проектирование, а уже затем приступить к строительству», — сказал Жалимас.

Несмотря на задержки со стороны Латвии, Литва продолжит строительство железной дороги европейской колеи в соответствии со своим графиком, добавил глава компании.

В конце декабря «LTG Infra» объявила конкурс на проектирование участка от Паневежиса до латвийской границы, заявки принимаются до 27 февраля. Исполнительный директор LTG Эгидиюс Лазаускас сообщил, что цель — выбрать проектировщика и приступить к работам уже в этом году.

Председатель правления компании Eiropas dzelzceļa līnijas, отвечающей за реализацию проекта в Латвии, Марис Дзелме в конце января в интервью Латвийскому телевидению заявил, что первый этап может задержаться на три–пять лет, а при нынешнем объёме финансирования завершение проекта к 2030 году нереально.

Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной линии европейской колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, что позволит соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется строительство новой железной дороги европейской колеи (1435 мм) протяжённостью 870 километров с максимальной скоростью поездов до 240 км/ч.

  • YY
    Yu Yu
    18-го февраля

    Они сказали ЕК- чем крепче будете давить, тем дольше будем строить )) А Марис тем временем сколачивает себе безбедную пенсию)) Не отправлять же ЕК Авианосец к всяческим Марисам, для оказания давления и сделки )) Вообще для чинуш - Эурокомиссия и ЕС- райская безбедная жизнь )

    37
    1
  • Д
    Дед
    18-го февраля

    А латыши уже построили, возле вокзала в Риге , каждый может посмотреть на памятник разворовывания бюджета. Им эти проекты уже до лампады, там дюжа проверяют, и денег много не сопрешь.

    72
    1

