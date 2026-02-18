Завтрашнее заседание Сейма начнется с рассмотрения очередного заявления латвийского парламента на международную тему. На сей раз заявление, подготовленное комиссией Сейма по иностранным делам, посвящено четвертой годовщине полномасштабной войны на Украине. В проекте заявления, которое наверняка будет принято, в частности, говорится, что "риторика и целенаправленные жестокие действия России, направленные на уничтожение украинского народа, являются геноцидом и Россия своей военной агрессией привела к самой тяжелой гуманитарной катастрофе в Европе со времен Второй мировой войны; способность России продолжать агрессию и военные преступления свидетельствует о недостаточном международном давлении на страну-агрессора и необходимости увеличения военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине;

В проекте заявления высоко оценивается "вклад Соединенных Штатов Америки и их президента Дональда Трампа в усилия по прекращению войны российской агрессии на Украине и поддерживает подход «мир через силу» как эффективный путь к остановке российской агрессии;

Сейм обращает внимание на то, что "Украина искренне хочет прекратить боевые действия и активно участвует в мирных переговорах для достижения справедливого соглашения, однако Россия дезинформацией, новыми неприемлемыми ультиматумами и участившимися нападениями на мирное население и энергоинфраструктуру Украины саботирует мирные инициативы и несет ответственность за продолжение войны;

В заявлении подчеркивается, что поддержка Украине является стратегической необходимостью, поскольку Украина является неотъемлемой частью европейских ценностей и архитектуры безопасности. Латвия как страна-участница Европейского Союза и НАТО высоко оценивает намерение коалиции доброй воли предоставить Украине сильные, политически и юридически обязывающие гарантии безопасности как неотъемлемую часть любого мирного договора;

Латвийские парламентарии подчеркивают, что Латвия "никогда не признает включение России в состав Российской Федерации оккупированных сейчас территорий Украины. Оккупированные и незаконно аннексированные Россией украинские территории — Автономная Республика Крым и Севастополь, а также части из Донецкого, Херсонского, Луганского и Запорожья — принадлежат суверенному и территориально неделимому украинскому государству; поддерживает эффективную долгосрочную стратегию Европейского Союза и стран НАТО для достижения прекращения российской агрессии и заключения мира таким образом, который обеспечил бы стратегическое поражение России и помешал бы ей восстановить военные способности; одобряет решения стран Евросоюза заморозить активы Центрального банка России на неопределенный срок и предоставить кредит в 90 миллиардов евро на сегодняшние финансовые нужды Украины;

Также Сейму на завтрашнем пленарном заседании предстоит определиться, рассматривать ли подготовленный фракцией "Латвия на первом месте" проект постановления парламента о лишении Андрея Мамыкина гражданства Латвии. Основание - высказывания бывшего латвийского журналиста, переселившегося в Россию, на телеканале "Россия 1". Мамыкин, выступая в дискуссии ток-шоу Соловьева призвал бомбить Латвию "Орешником". По мнению депутатов "Латвия на первом месте" Мамыкин за такие высказывания заслуживает лишения латвийского подданства. Однако, принимая во внимание международное право и другие нормативные акты, авторы проекта постановления призывают правительство решить правовые вопросы возможного лишения Мамыкина гражданства. Нюанс в том, что нельзя человека лишить гражданства, если у него нет другого (других) гражданства.

Сейм в рамках пленарного заседания рассмотрит и два запроса - от "Латвия на первом месте" и от Объединенного списка, - на одну тему: о проблемах со строительством и о резком удорожании строительства нового корпуса больницы им. Страдиня. Напомним, что проект строительства за эти годы подорожал почти в два раза, кроме того есть риск, что новое здание не будут сдано в эксплуатацию в установленный срок, а значит есть риск потерять еврофинансирование! Оппозиция считает, что глава минздрава Хосам Абу Мери должен нести за это политическую ответственность.