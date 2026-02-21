Картофельная запеканка — это простое и одновременно сытное блюдо, которое легко приготовить дома. Нежный картофель, ароматные специи и сливочный молочный соус создают сочную текстуру и насыщенный вкус.
Ингредиенты
- картофель — 1,5 кг
- молоко — 500 мл
- мука — 2 ст. л
- твердый сыр — 150 г
- итальянские травы — 1 ч. л
- мускатный орех — 1 ч. л
- соль и перец — по вкусу
Способ приготовления
Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами. Залейте холодной водой, затем тщательно промойте и обсушите полотенцем.
Для соуса соедините в кастрюле молоко, мускатный орех, соль и итальянские травы. Перемешайте, добавьте муку и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.
Выложите картофель в форму, застеленную пергаментом, и равномерно залейте приготовленным соусом.
Накройте форму фольгой и выпекайте при температуре 180 градусов около 50 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте в духовку еще на 10 минут, чтобы образовалась румяная корочка.
Готовое блюдо подавайте горячим — оно отлично подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
