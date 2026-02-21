Baltijas balss logotype
Идеальное блюдо из картофеля: готовим сочную запеканку с сыром 0 1151

Люблю!
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Идеальное блюдо из картофеля: готовим сочную запеканку с сыром

Картофельная запеканка — это простое и одновременно сытное блюдо, которое легко приготовить дома. Нежный картофель, ароматные специи и сливочный молочный соус создают сочную текстуру и насыщенный вкус.

Ингредиенты

  • картофель — 1,5 кг
  • молоко — 500 мл
  • мука — 2 ст. л
  • твердый сыр — 150 г
  • итальянские травы — 1 ч. л
  • мускатный орех — 1 ч. л
  • соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами. Залейте холодной водой, затем тщательно промойте и обсушите полотенцем.

Для соуса соедините в кастрюле молоко, мускатный орех, соль и итальянские травы. Перемешайте, добавьте муку и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.

Выложите картофель в форму, застеленную пергаментом, и равномерно залейте приготовленным соусом.

Накройте форму фольгой и выпекайте при температуре 180 градусов около 50 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте в духовку еще на 10 минут, чтобы образовалась румяная корочка.

Готовое блюдо подавайте горячим — оно отлично подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Источник

#кулинария #сыр #картофель #специи #молоко #еда
