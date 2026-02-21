Картофельная запеканка — это простое и одновременно сытное блюдо, которое легко приготовить дома. Нежный картофель, ароматные специи и сливочный молочный соус создают сочную текстуру и насыщенный вкус.

Ингредиенты

картофель — 1,5 кг

молоко — 500 мл

мука — 2 ст. л

твердый сыр — 150 г

итальянские травы — 1 ч. л

мускатный орех — 1 ч. л

соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами. Залейте холодной водой, затем тщательно промойте и обсушите полотенцем.

Для соуса соедините в кастрюле молоко, мускатный орех, соль и итальянские травы. Перемешайте, добавьте муку и готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.

Выложите картофель в форму, застеленную пергаментом, и равномерно залейте приготовленным соусом.

Накройте форму фольгой и выпекайте при температуре 180 градусов около 50 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку тертым сыром и отправьте в духовку еще на 10 минут, чтобы образовалась румяная корочка.

Готовое блюдо подавайте горячим — оно отлично подойдет как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

