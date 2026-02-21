Baltijas balss logotype
Американский муж не позволил 54-летней Кристине Орбакайте купить платье за 1196 USD

Lifenews
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дочь Аллы Борисовны по-прежнему свежа и хороша.

Дочь Аллы Борисовны по-прежнему свежа и хороша.

В Майами не слишком выгодно приобретать люксовую одежду.

В былые времена Кристина Орбакайте зарабатывала на корпоративах в Москве миллионы и могла позволить себе любые дорогие обновки. Но теперь времена изменились. После отъезда ее матери Аллы Пугачевой из России карьера Кристины забуксовала. Она свернула свои концерты в нашей стране и сосредоточилась на выступлениях за рубежом.

Выступлений стало в разы меньше, чем раньше, да и гонорары уменьшились. Так что даже муж Кристины, американский бизнесмен Михаил Земцов намекнул: ей пора начинать экономить.

В соцсетях Кристина поделилась видеороликом своего шопинга в Майами. Она примеряла платья, а супруг снимал ее и комментировал обновки. 54-летняя артистка положила глаз на блестящее платье на бретельках. Певица обрадовалась: мол, наряд совсем недорогой – стоит 1196 долларов.

«Тебе не стыдно? Недорогое», - возмутился в ответ Михаил.

«Относительно Schiaparelli недорогое», - попыталась оправдаться артистка, но не стала настаивать и вернула платье на вешалку.

В другом магазинчике Кристина примерила укороченные мини-шортики. Михаил немедленно прокомментировал: за такие деньги он готов сам поработать дизайнером.

«Я сам могу тебе подрезать», - заверил он.

В итоге грустная и расстроенная Кристина подвела итог: шопинг не удался. Певица отметила, что в Майами не слишком выгодно покупать люксовую одежду. Видимо, артистка собирается подождать распродаж, чтобы сэкономить, либо обновит гардероб в Европе по более сходным ценам.

Кристина Орбакайте уже давно живет в Америке. Дочь Пугачевой 19 лет назад вышла замуж за Михаила Земцова. У мужа артистки американское гражданство, поэтому певица осела в Штатах. В Россию Кристина приезжала только на заработки. Звездная семья владеет недвижимостью в Майами и в Нью-Йорке. Дочь супругов Клавдия учится в американской школе.

Осенью 2022 года в Америку перебрался и старший сын артистки Никита Пресняков. 34-летний внук Пугачевой снимает клипы для зарубежных звезд. В 2009 году он окончил Нью-Йоркскую киноакадемию (New York Film Academy), где обучался режиссуре. Теперь эти навыки ему пригодились.

#шоу-бизнес #Кристина Орбакайте #знаменитости #семейные отношения
