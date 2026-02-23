До настоящего времени Служба государственной безопасности (VDD) получила от девяти учреждений, а также от одной компании, которая постоянно оказывает услуги на территории объекта критической инфраструктуры, просьбы выдать разрешение в исключительном порядке предоставить гражданам России и Беларуси доступ к информации или технологическому оборудованию, важным для функционирования критической инфраструктуры, сообщили агентству LETA в службе.

Точное количество таких лиц VDD не раскрывает, однако отмечает, что до настоящего времени ни одному гражданину России или Беларуси такое разрешение выдано не было. При этом часть заявок всё ещё находится на рассмотрении.

VDD обращает внимание, что для выдачи разрешения необходим обоснованный запрос от владельца или руководителя объекта критической инфраструктуры с пояснением, почему конкретного гражданина России или Беларуси невозможно заменить другим специалистом и почему ему необходимо сохранить доступ к информации или оборудованию, имеющим значение для функционирования объекта. Кроме того, в процессе оценки проводится углублённый анализ индивидуальных разведывательных и угроз безопасности, связанных с каждой конкретной персоной.

Служба также подчёркивает, что выполнение требований Закона о национальной безопасности, запрещающих гражданам России и Беларуси доступ к информации или технологическому оборудованию, имеющим значение для функционирования критической инфраструктуры, является обязанностью руководства объектов критической инфраструктуры. В таких случаях отдельное заключение или рекомендация VDD не требуется.

Одновременно VDD, а также две другие государственные службы безопасности — Служба военной разведки и безопасности и Бюро по защите Конституции — по запросу руководства объектов критической инфраструктуры рассматривают возможность применения исключений к конкретным лицам.

Согласно Закону о национальной безопасности, в случае крайней необходимости возможно трудоустройство гражданина России или Беларуси на объекте критической инфраструктуры с доступом к важной информации или оборудованию при получении отдельного разрешения от государственной службы безопасности.

Исключение может быть применено только в случаях, когда иным образом невозможно обеспечить полноценное функционирование объекта. Например, если данное лицо обладает уникальными знаниями или навыками в конкретной области, которые невозможно заменить другим специалистом. Нехватка специалистов в определённой сфере или повышенные затраты не считаются достаточным основанием для выдачи такого разрешения, подчеркнули в службе.

VDD также указала, что именно владельцы и руководители объектов критической инфраструктуры лучше всего осведомлены о том, какая информация или оборудование подпадают под ограничения доступа для граждан России и Беларуси в соответствии с Законом о национальной безопасности.

Действия владельцев и руководителей объектов по обеспечению выполнения требований закона остаются на их усмотрение. Закон не предписывает конкретные шаги, а устанавливает цель, которой можно достичь различными мерами, например: переводом сотрудника на другое рабочее место, эффективным ограничением доступа к защищённой информации или оборудованию, переводом на другую должность или прекращением трудовых отношений, если иные, более соразмерные меры невозможны или нецелесообразны.