Латвию пересечет зона осадков, обещают снег и ледяной дождь 0 1719

Наша Латвия
Дата публикации: 23.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латвию пересечет зона осадков, обещают снег и ледяной дождь

Сегодня Латвию с юго-запада пересечет зона осадков, которая принесет снег на большую часть территории страны, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Местами в западных и центральных районах высота снежного покрова увеличится на 2-4 см. Во второй половине дня в этих регионах местами также возможен ледяной дождь.

Ожидается преимущественно пасмурная погода. Ветер - восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +1…-3 градуса.

В Риге также будет преимущественно облачно. Зона осадков с мокрым снегом достигнет столицы в середине дня, а к вечеру возможен замерзающий дождь. Ветер - юго-восточный, восточный от слабого до умеренного.

Температура воздуха в столице составит 0…-2 градуса.

#Рига #климат #погода #Латвия #снег #прогноз #температура
