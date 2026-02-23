Baltijas balss logotype
Наука о питании: диеты, улучшающие здоровье и увеличивающие срок жизни 0 93

Дата публикации: 23.02.2026
Здоровое питание — не только способ сбросить лишний вес, но и ключевой фактор, который может повысить шансы на долгую и активную жизнь. Эксперты отмечают, что определённые модели питания, подтверждённые исследованиями, связаны с более низким риском хронических заболеваний и увеличенной продолжительностью жизни, если их придерживаться устойчиво и сбалансировано.

Современные исследования показывают, что не все «диеты» одинаково полезны. Жёсткие монопрограммы похудения, такие как «сидеть на гречке» или «кисломолочные диеты», могут привести к стрессу для организма, замедлению обмена веществ и негативным последствиям для гормонального фона без устойчивого эффекта долголетия.

Средиземноморская диета

Одна из самых изученных моделей питания — средиземноморская диета, основанная на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, рыбе, орехах и оливковом масле. Она ассоциируется с улучшенной работой сердца, сниженным риском диабета и даже с более низкой общей смертностью. Такой рацион богат антиоксидантами и ненасыщенными жирами, что помогает снижать воспаление и поддерживать здоровье сосудов.

Диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)

Изначально разработанная для контроля артериального давления, диета DASH фокусируется на ограничении соли, увеличении овощей и фруктов, цельных зерен и нежирных источников белка. Она не только помогает сбалансировать вес, но и ассоциируется с улучшением сердечно-сосудистого здоровья — ключевого фактора долголетия.

Растительные и растительно-ориентированные диеты

Планы питания с высоким содержанием овощей, фруктов, бобовых и орехов способствуют нормализации уровня холестерина, улучшению микробиоты кишечника и снижению риска метаболических заболеваний, что также может увеличить среднюю продолжительность жизни.

Индекс альтернативного здорового питания (AHEI)

Модель питания AHEI включает преимущественно растения, полезные жиры и минимизирует красное и переработанное мясо и сахар. Исследования связывают высокий показатель AHEI с более длительной и здоровой жизнью, чем многие другие схемы питания.

...Здоровое питание — это не временная «диета», а устойчивый образ жизни. Диетические паттерны, основанные на полноценных продуктах, большом количестве растительной пищи и минимизации ультра-переработанных ингредиентов, подтверждённо связаны с улучшением общего здоровья и могут способствовать увеличению продолжительности жизни. Наука подчёркивает, что последовательность и качество питания важнее кратковременных ограничений.

#здоровое питание #исследования #здоровый образ жизни #здоровье
