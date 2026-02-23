Российские власти заговорили о возможности ограничить выдачу россиянам наличных в кассах банков. С таким предложением в рамках борьбы с мошенничеством выступил замминистра внутренних дел Андрей Храпов, пишет «Коммерсант». На форуме «Кибербезопасность» он заявил, что клиентам банков можно выдавать не более 50 тыс. руб. и ввести период «охлаждения», если возникнет подозрение, что они находятся под воздействием мошенников.

Представители банков поддержали эту идею. По словам директора департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, если мошенник серьезно обработал жертву, то она может снять с банковских счетов все свои деньги, поскольку никаких ограничений на данный момент нет. В свою очередь директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров отметил, что эта идея обсуждается не первый год, однако до сих пор не были формализованы критерии, по которым можно однозначно определить, что человек действует в интересах мошенников. Уваров также назвал тему «очень чувствительной».

Введение периода охлаждения при получении денег в кассах банков — это логичное продолжение ограничения снятий в банкоматах, говорит глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. «Введение лимита снятия — вопрос более спорный, поскольку окончательно лишает гражданина права на распоряжение принадлежащими ему денежными средствами», — добавил он.

Банк не может подменять собой суд и правоохранительные органы, проводить самостоятельные расследования и принимать по сути судебные решения, отмечает независимый финансовый эксперт Алексей Войлуков. «Это странный способ борьбы с мошенниками, таким образом ценность и стоимость наличных денег только возрастет на рынке, и по сути у нас будет разная стоимость рубля в зависимости от его вида», — пояснил эксперт.

Ранее россиянам в рамках борьбы с мошенничеством начали ограничивать выдачу наличных в банкоматах. Соответствующий закон был принят весной 2025 года. Позднее Центробанк определил девять признаков, которыми руководствуются кредитные организации для выявления подозрительных операций. Среди них непривычное время суток при обращении за наличными, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, а также несвойственный клиенту запрос на выдачу средств — например не с карты, а по QR-коду. Подозрительным также считается перевод человеком более 200 тыс. руб. по СБП между своими счетами или досрочное закрытие вклада на аналогичную сумму.

Также россиянам стали массово блокировать переводы со счета на счет из-за борьбы с мошенничеством. Среди критериев подозрительных операций — совершение перевода в нетипичное для клиента время, нехарактерная сумма, подозрительное устройство, а также получатель средств, который был замечен в мошеннических схемах. Кроме того, операция может быть ограничена, если деньги переводятся лицу, в адрес которого в последние полгода не было трансакций, при условии, что операции предшествовал крупный перевод самому себе на 200 тыс. руб. и более.