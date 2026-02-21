Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Алкоголики за рулем: задержаны четыре автоводителя в нетрезвом состоянии 1 505

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алкоголики за рулем: задержаны четыре автоводителя в нетрезвом состоянии
ФОТО: Youtube

В течение последних суток на латвийских автодорогах были задержаны четыре водителя транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и три уголовных. Конфискация автомобиля будет применена в двух случаях.

За минувшие сутки на латвийских автодорогах также были зафиксированы 183 нарушения разрешенной скорости движения.

Кроме того, один водитель транспортного средства в Рижском регионе наказан за агрессивный стиль управления транспортным средством.

Всего в сфере дорожного движения за минувшие сутки было принято 452 постановления об административных правонарушениях.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
4
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    может они не пили ,а дописались,земелька не носит ,упились успокаивающих ,после ,посткульминационными взаимодействиями ваших.

    6
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео