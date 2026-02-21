В течение последних суток на латвийских автодорогах были задержаны четыре водителя транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и три уголовных. Конфискация автомобиля будет применена в двух случаях.

За минувшие сутки на латвийских автодорогах также были зафиксированы 183 нарушения разрешенной скорости движения.

Кроме того, один водитель транспортного средства в Рижском регионе наказан за агрессивный стиль управления транспортным средством.

Всего в сфере дорожного движения за минувшие сутки было принято 452 постановления об административных правонарушениях.