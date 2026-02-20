"Его сын Кристиан постоянно плачет, мальчик всё время вспоминает папу".

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила в соцсетях, что первое заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится уже 2 марта в Хорошёвском районном суде Москвы.

Свои слова юрист подкрепила скриншотом с официального портала судов общей юрисдикции города Москвы, где указано, что в этот день состоится беседа.

«Это вступление, процесс официально пошёл! Вот так выглядит тот самый „тупик“, о котором мне писали в комментариях. Всё идёт своим чередом. Спокойно, последовательно и по закону!» — высказалась адвокат.

Обратилась Гаврилова и лично к Анне Седоковой: «Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь всё будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис», — написала защитник семьи баскетболиста.

Особое внимание Маргарита Гаврилова уделила переживаниям единственного сына спортсмена. «Его сын Кристиан постоянно плачет, мальчик всё время вспоминает папу. Он всё-таки кровный, тяжело переживает», — рассказала она. Адвокат отметила, что у Яниса были очень тёплые отношения с мальчиком, они часто общались и вместе путешествовали.

Сейчас Кристиан активно занимается футболом, баскетболом и шахматами. Мальчик растет добрым и светлым. «Очень умный мальчик, лучезарный ребёнок на самом деле, очень симпатичный», — поделилась Гаврилова.