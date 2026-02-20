Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

2 марта Седокову ждут в суде по иску семьи Тиммы 3 805

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитой певице придется предстать перед Фемидой.

Знаменитой певице придется предстать перед Фемидой.

"Его сын Кристиан постоянно плачет, мальчик всё время вспоминает папу".

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила в соцсетях, что первое заседание по делу «Тимма против Седоковой» состоится уже 2 марта в Хорошёвском районном суде Москвы.

Свои слова юрист подкрепила скриншотом с официального портала судов общей юрисдикции города Москвы, где указано, что в этот день состоится беседа.

«Это вступление, процесс официально пошёл! Вот так выглядит тот самый „тупик“, о котором мне писали в комментариях. Всё идёт своим чередом. Спокойно, последовательно и по закону!» — высказалась адвокат.

Обратилась Гаврилова и лично к Анне Седоковой: «Анна Владимировна, время пряток заканчивается. Теперь всё будет происходить в зале суда, а не в интервью и не в сторис», — написала защитник семьи баскетболиста.

timmmm.png

Особое внимание Маргарита Гаврилова уделила переживаниям единственного сына спортсмена. «Его сын Кристиан постоянно плачет, мальчик всё время вспоминает папу. Он всё-таки кровный, тяжело переживает», — рассказала она. Адвокат отметила, что у Яниса были очень тёплые отношения с мальчиком, они часто общались и вместе путешествовали.

Сейчас Кристиан активно занимается футболом, баскетболом и шахматами. Мальчик растет добрым и светлым. «Очень умный мальчик, лучезарный ребёнок на самом деле, очень симпатичный», — поделилась Гаврилова.

Читайте нас также:
#суд #Анна Седокова #адвокат #семейные отношения #Янис Тимма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • I
    Inga
    21-го февраля

    седакова вся не сядет ,кому то переобудса,кому-то хана.

    0
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    21-го февраля

    Бесстыжая рожа.

    1
    0
  • Вк
    Виардо кузнецова
    21-го февраля

    Не связался бы Тимма с этой бабой, был бы жив

    5
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кто ответственный за взрыв «Вечного огня» в Даугавпилсе? Дума утверждает, что это не в их компетенции Иконка видео
Изображение к статье: Двойное убийство на Кипсале: 18-летний юноша среди бела дня убил монахиню и офисную сотрудницу
Изображение к статье: «Проживу без рижского бальзама еще 35 лет» – выдворенный Ланьков прокомментировал решение МИДа Латвии
Изображение к статье: Остаются без денег, квартиры и даже золота: полиция раскрывает изнанку «бизнеса» мошенников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео