Поляки торговали людьми с Южной Америки, но были арестованы правоохранителями 1 539

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Силовики Речи Посполитой взялись за братву.

Силовики Речи Посполитой взялись за братву.

"Задержания, вероятно, продолжатся", — сказал министр внутренних дел.

Сотрудники Пограничной службы Польши ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся торговлей людьми и отмыванием денег. Об этом сообщил министр внутренних дел Марцин Кервиньский.

По словам главы польского МВД, задержаны восемь человек. Министр Кервиньский подчеркнул, что пограничная служба в Эльблонге ведет расследование по делу о торговле людьми с 2024 года.

«Речь идет об организованной преступной группировке, которая зарабатывала торговлей людьми, контрабандой людей в Польшу, часто с целью их дальнейшей эксплуатации их в трудовом рабстве. Ситуация развивается. Восемь человек задержаны. Задержания, вероятно, продолжатся», — сказал министр внутренних дел.

Сообщается, что к этому времени шестеро задержанных помещены под временный арест. Преступная группа состояла в основном из граждан Польши, Украины и Узбекистана. В рамках операции проведено 17 обысков, изъято имущество на сумму более 7,5 млн злотых.

На данный момент выявлено 50 жертв, в основном из стран Латинской Америки. Всем им оказывается психологическая поддержка.

Статистика торговли людьми в Польше за последние годы демонстрирует значительные колебания в количестве выявленных жертв, а основными формами эксплуатации являются принудительный труд и сексуальная эксплуатация. Считается, что реальное число жертв значительно выше официальной статистики, так как многие случаи остаются невыявленными. Польша является как страной происхождения, так и страной назначения и транзита для жертв торговли людьми.

Польша занимает 1-й уровень в рейтинге Отчета о торговле людьми Государственного департамента США за 2024 год, что означает полное соответствие минимальным стандартам по борьбе с торговлей.

Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)

(1)
  • Е
    Ехидный
    23-го февраля

    ВВ увольте наконец безграмотного редактора !!!!!!людьми торгуют не "С" , а "ИЗ" Латинской Америки !!!

    5
    1

