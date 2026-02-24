Регулярная очистка – это не только вопрос эстетики, но и функциональности.

Современный смартфон — это не только персональный помощник и камера, но и "площадка" для грязи, пыли и микробов, которые мы ежедневно переносим с рук на экран и корпус.

Эксперты рекомендуют регулярно проводить очистку устройства, чтобы сохранить его внешний вид и работоспособность. BGR собрали простое руководство по "генеральной уборке" смартфона — от протирки экрана до ухода за портами.

Перед любой чисткой обязательно выключите устройство и отсоедините все кабели, чехлы и аксессуары. Это снизит риск случайного включения, попадания влаги внутрь или повреждения контактов.

Этап 1 — чистим экран и корпус

Эксперты советуют использовать только мягкую безворсовую микрофибру для протирки экрана, задней панели и боковых граней. Она отлично удаляет пыль и следы пальцев.

Для устранения более стойких загрязнений допустимо применять салфетки с 70-процентным изопропиловым спиртом — но не распылять жидкость прямо на экран, а лишь наносить ее на ткань. Агрессивные вещества по типу отбеливателей использовать нельзя.

Регулярная протирка (например, каждый неделю) не только делает ваш экран чище и приятнее в использовании, но и улучшает чувствительность сенсора и обеспечивает корректную работу сканера отпечатков.

Этап 2 — уход за портами и динамиками

Пыль и грязь в USB-С, динамиках или аудиоразъемах стоит удалять крайне аккуратно. Если пытаться достать их острыми предметами (иглы, скрепки и т.д), результат может быть печальным: поврежденные контакты, проблемы с зарядкой, отказ соединения.

Специалисты советуют использовать сухую мягкую кисточку или зубочистку из мягкого материала, чтобы аккуратно убрать крупные частицы.

В идеале лучше применить сжатый воздух. Несколько коротких выдохов воздуха, направленных в порт, в большинстве случае освобождают его от пыли/мусора и позволяют избежать повреждения контактов.

К слову, для очистки динамика можно воспользоваться специальной программой, которая "пробивает" посторонние частицы наружу При этом некоторые Android-смартфоны, например, Xiaomi, по умолчанию оснащены функциями звуковой очистки динамика.

Как часто необходимо чистить телефон

Легкую протирку (удаление отпечатков и пыли) можно проводить ежедневно. Глубокая же очистка с дезинфекцией нужна по мере необходимости, например после путешествий или нахождения телефона в пыльной среде.

Регулярная и безопасная чистка смартфона помогает не только сохранить его красивым и аккуратным, но и поддерживать стабильную работу всех функций — от зарядки до звука. Следуйте простым рекомендациям, и ваш гаджет прослужит дольше.