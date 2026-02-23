Глава МИД соседней, союзной страны НАТО Магнус Цахкна подтвердил нацеленность официального Таллина на атомный ответ РФ. А вот, что думают по этому поводу латвийские политики:

Председатель Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис (СЗК): «Одно дело – заявить, что государство готово разместить на своей территории ядерное оружие, но совсем другое дело – кто даст его государству? Это не так просто. И это может быть только добрая воля, дескать, мы готовы разместить ядерное оружие.

Но мне как человеку – не как политику – немного было бы страшно от такой возможности. Если разместить в Латвии ядерное оружие, Латвия стала бы мишенью для вражеских ядерных ракет. При этом я не допускаю мысли о том, чтобы у главы нашего государства была возможность нажать на ядерную кнопку. Это было бы, скорее всего, под контролем США. Но в целом думаю, что разместить ядерное оружие в Латвии - это не хорошая идея. Мы были бы еще более подвержены опасности».

Председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис («Новое Единство»): «На то, что Маргус Цахкна допустил возможность размещения на территории Эстонии ядерного оружия своих союзников, я смотрю положительно. Это значит – защищать свое государство от агрессора. Примером тому является Украина: у этого государства обманом выманили атомное оружие, вернули его России и гарантировали его безопасность. Где же теперь эта безопасность?

Таким образом, если в государстве будет размещено ядерное оружие, враг семь раз подумает, нанести ли удар по такому государству. Размещение ядерного оружия идет государству на пользу. Польша тоже заявила, что готова это сделать. А вероятность размещения в Латвии ядерного оружия очень мала.

Не становимся ли мы мишенью сами? Конечно, нет. Никто не нацеливается на те государства, в арсенале которых есть ядерное оружие. Но у нас нет ни средств, ни возможностей самим разрабатывать ядерное оружие и поддерживать его. Эстонцы также говорят не о разработке, а о размещении. Надо помнить, что и вопрос размещения – это совместное решение НАТО, и политического заявления одной страны там недостаточно. У эстонцев просто очень хорошие специалисты по связям с общественностью…»

Председатель подкомиссии по всеобщей обороне Игорс Раевс (внефракционный): «Такое же заявление раньше делали и поляки. Не так уж много государств, на территории которых размещено ядерное оружие. В Европе – это Франция и Великобритания. Остальные государства воздерживаются от размещения ядерного оружия.

Плюс в том, что это размещение дает некоторое ощущение безопасности. И понятно, что американцы не оставят свое ядерное оружие. Но, с другой стороны, есть и существенные риски. Понятно, что склады такого оружия не останутся незамеченными, и они станут целями нападения России. Будет усилен сбор данных о конкретной стране, а также способы гибридной войны усилятся. Поэтому однозначно сказать – это хорошо или плохо – нельзя.

При этом надо различать: сколько в таких заявлениях о размещении ядерного оружия – действий пиара, сколько – приемов информационной войны, сколько – реальной безопасности».