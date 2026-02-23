Baltijas balss logotype
«Эстония готова ввезти ядерное оружие — что будет делать Латвия?» 5 1549

Политика
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Эстония готова ввезти ядерное оружие — что будет делать Латвия?»

Такой риторический вопрос задает в заголовке к своему комментарию в Neatkarīgā Элита Вейдемане.

Глава МИД соседней, союзной страны НАТО Магнус Цахкна подтвердил нацеленность официального Таллина на атомный ответ РФ. А вот, что думают по этому поводу латвийские политики:

Председатель Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис (СЗК): «Одно дело – заявить, что государство готово разместить на своей территории ядерное оружие, но совсем другое дело – кто даст его государству? Это не так просто. И это может быть только добрая воля, дескать, мы готовы разместить ядерное оружие.

Но мне как человеку – не как политику – немного было бы страшно от такой возможности. Если разместить в Латвии ядерное оружие, Латвия стала бы мишенью для вражеских ядерных ракет. При этом я не допускаю мысли о том, чтобы у главы нашего государства была возможность нажать на ядерную кнопку. Это было бы, скорее всего, под контролем США. Но в целом думаю, что разместить ядерное оружие в Латвии - это не хорошая идея. Мы были бы еще более подвержены опасности».

Председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис («Новое Единство»): «На то, что Маргус Цахкна допустил возможность размещения на территории Эстонии ядерного оружия своих союзников, я смотрю положительно. Это значит – защищать свое государство от агрессора. Примером тому является Украина: у этого государства обманом выманили атомное оружие, вернули его России и гарантировали его безопасность. Где же теперь эта безопасность?

Таким образом, если в государстве будет размещено ядерное оружие, враг семь раз подумает, нанести ли удар по такому государству. Размещение ядерного оружия идет государству на пользу. Польша тоже заявила, что готова это сделать. А вероятность размещения в Латвии ядерного оружия очень мала.

Не становимся ли мы мишенью сами? Конечно, нет. Никто не нацеливается на те государства, в арсенале которых есть ядерное оружие. Но у нас нет ни средств, ни возможностей самим разрабатывать ядерное оружие и поддерживать его. Эстонцы также говорят не о разработке, а о размещении. Надо помнить, что и вопрос размещения – это совместное решение НАТО, и политического заявления одной страны там недостаточно. У эстонцев просто очень хорошие специалисты по связям с общественностью…»

Председатель подкомиссии по всеобщей обороне Игорс Раевс (внефракционный): «Такое же заявление раньше делали и поляки. Не так уж много государств, на территории которых размещено ядерное оружие. В Европе – это Франция и Великобритания. Остальные государства воздерживаются от размещения ядерного оружия.

Плюс в том, что это размещение дает некоторое ощущение безопасности. И понятно, что американцы не оставят свое ядерное оружие. Но, с другой стороны, есть и существенные риски. Понятно, что склады такого оружия не останутся незамеченными, и они станут целями нападения России. Будет усилен сбор данных о конкретной стране, а также способы гибридной войны усилятся. Поэтому однозначно сказать – это хорошо или плохо – нельзя.

При этом надо различать: сколько в таких заявлениях о размещении ядерного оружия – действий пиара, сколько – приемов информационной войны, сколько – реальной безопасности».

#НАТО #Эстония #Польша #Украина #ядерное оружие #Латвия #безопасность #Россия #политика
Оставить комментарий

(5)
  • П
    Процион
    24-го февраля

    Интересно, этого Латковскиса ещё возможно вылечить, или он уже безнадёжный идиот? Во всяком случае, его следует немедленно изгнать из комиссии по национальной безопасности и пожизненно лишить всех полномочий, связанных с оружием, причём, не только с ядерным.

    4
    0
  • JL
    Janina LV
    23-го февраля

    Балтийская ядерная стратегия: громко заявить, тихо надеяться, что за тебя все сделают другие в Вашингтоне. Ядерное оружие в Балтии, это чтобы было удобнее и без объяснений изымать деньги из бюджета.

    16
    1
  • YY
    Yu Yu
    23-го февраля

    Ядерное оружие любит тишину и не бряцание. Чем больше восклицаний мы перенесем войну на чью то территорию, претензий на некие области, и в целом шовинистические взгляды с ассимиляционными тенденциями, тем менее вероятней, что оно на этой территории окажется.. а если и вдруг попытается, по вероятностному безумию, то не факт, что не произойдет стремительное противодействие, по подобию времен Петра 1, ибо 200 км вширь и вкось это не 2000 км линии фронта..со всякими там параллелями, вширями, вкосями, и страстями на отдаленных территориальных перифериях ...нынче кавалерий нет..все происходит намного быстрее...Странные люди..с такими то мыслями..? и мысли эти ограничены, только своими мыслями, без понимания мыслей "оппонентов"

    20
    1
  • Д
    Дед
    23-го февраля

    Нет,даже, смысла обсуждать, этим убогим даже дедовой берданки никто не даст.

    31
    2
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Дед
    24-го февраля

    Зато по усадьбам-мыйзам мнимых хозяев жизни в туземных доминионах прибалтийских вымиратов, заявителей подобных идей и исполнителей оных вполне может прилететь ядрёный крепкий "Орешник" как по законной цели размещённой "ядерки" заокеанских дальних "союзничков" 🙂‍↕️. Опасное заблуждение о безнаказанности и защищённости сыграет в этом случае против инициаторов злую шутку с фатальным финалом. (

    4
    0
Читать все комментарии

