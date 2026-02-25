Ряд олимпийцев, участвовавших в зимних Олимпийских играх 2026 года, поддерживают свою карьеру, создавая контент в обнаженном виде для публикации на онлайн-платформах, пишет LSM+.

Одной из таких спортсменок является немецкая олимпийская чемпионка по бобслею Лиза Буквиц. В нескольких интервью она подчеркивала, что подписка на платформу с контентом для взрослых помогает финансировать ее карьеру и карьеру всей ее команды.

Поддержка карьеры посредством демонстрации обнаженного тела становится все более распространенной тенденцией как среди спортсменов летних Олимпийских игр, так и среди атлетов из зимних Игр. Причина проста — государственного финансирования и доходов от соревнований в большинстве олимпийских дисциплин недостаточно для того, чтобы заниматься спортом в одиночку.

Ведущее американское спортивное СМИ ESPN собрало широкий спектр профессий, которые можно найти в составе олимпийской сборной США этого года. Например, горнолыжница Паула Молкан, завоевавшая бронзовую медаль в составе сборной США в Милане-Кортине, параллельно со спортивной деятельностью работает инструктором по гребле.

В Латвии материальное обеспечение спортсменов по сравнению с другими странами на солидном уровне. Те, кто совмещает спорт с оплачиваемой работой, как в зимних, так и в летних командах, скорее — исключение. Как и те, кто зарабатывает деньги «раздеванием». Один из таких — каноист Куртс Адамс Розенталс, который в 2023 году стал вице-чемпионом мира в возрастной группе до 23 лет. Ранее он представлял Великобританию, но был исключен из британской команды за публикацию непристойного видеоконтента в Instagram. В будущем он планирует представлять свою родину Латвию, что также подтверждает Латвийская федерация каноэ.

«После того, как я завел OnlyFans, мои друзья были категорически против того, что я делаю, но в то же время понимали меня. В каком-то смысле они говорили: «Я бы никогда не сделал ничего подобного», но я понимаю, почему я это сделал», — рассказал Куртс Розенталс в интервью Латвийскому телевидению.

Он вспоминает, как в первый же день заработал на платформе 2000 фунтов стерлингов, или более 2000 евро. Его предыдущая зарплата от Британского олимпийского комитета составляла 1500 фунтов стерлингов в месяц, или 1715 евро. Стоимость жизни в Великобритании делала невозможным сведение концов с концами, поэтому он нашел работу на неполную ставку, но это мешало его карьере профессионального спортсмена. «Размещение контента на OnlyFans было планом Z, а не планом B. Если ничего другого не работало, то… я знал, что такое OnlyFans», — признался каноист.

Генеральный директор движения Global Athlete Роберт Келер говорит, что большинство спортсменов живут за чертой бедности и финансово зависят от своих родителей вплоть до совершеннолетия.

Исследование Global Athlete 2020 года, результаты которого не были оспорены Международным олимпийским комитетом (МОК), показывает, что только полпроцента из миллиардов доходов МОК затем поступает непосредственно спортсменам.

«Знаете, забавно то, что в Латвийском олимпийском комитете нет ни одного сотрудника, работающего бесплатно. В МОК тоже нет ни одного такого работника. Однако, когда в Олимпийских играх участвуют спортсмены, которые, по сути, обеспечивают проведение мероприятия, комитет не компенсирует им их труд! Это обходной путь… Это ужасный лозунг, но мы говорим, что это признак «современного рабства», — говорит Роберт Келер.

Генеральный директор Global Athlete не видит причин, по которым все спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, не могли бы получать компенсацию в десятки тысяч долларов. По его мнению, как минимум половина всех доходов от Олимпийских игр должна направляться спортсменам, которые являются главным активом Олимпийских игр. Вместо этого деньги сейчас тратятся на различные спорные программы, цель которых — укрепление олимпийских ценностей.

«Деньги, которые олимпийское движение тратит на то, что называется «олимпийскими ценностями», просто неприемлемы! Финансирование вкладывается в программы, которые поддерживают «олимпийские ценности», и я не уверен, что это такое.

Если вы смотрели недавние игры, где ведущий украинский спортсмен Владислав Гераскевич был дисквалифицирован за упоминание людей, которых он знал лично и которые погибли на войне, — это был очень особенный момент! Но вместо этого они дисквалифицировали спортсмена. Я не знаю, являются ли это теми «олимпийскими ценностями», которые я отстаиваю», — выражает свое негодование Роберт Келер.

Президент Латвийской федерации каноэ Лелде Лауре заявила, что из Великобритании не поступало никакой информации о дисквалификации Курта Адамса Розенталса.

Британское общественное СМИ BBC сообщило, что Розенталс опубликовал в Instagram видео, на котором он запечатлен занимающимся сексом с женщиной.

Сам Розенталс в интервью Латвийскому телевидению это отрицает, заявляя, что полового акта не было и что женщина на видео не видна, но признает, что видео было предназначено для платформы, ориентированной на контент для взрослых.