Через какие страны военная продукция ЕС попадает в Россию? 0 309

В мире
Дата публикации: 19.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Через какие страны военная продукция ЕС попадает в Россию?

Согласно исследованию ifo и EconPol Europe, основные транзитные маршруты продукции для военных нужд - Турция и Китай. Несмотря на ужесточение санкций, доставка в РФ продолжается.

Товары военного назначения из Европейского Союза по-прежнему поступают в Россию через третьи страны, несмотря на действующие и расширенные санкции. Об этом говорится в исследовании мюнхенского института экономических исследований ifo и аналитического центра EconPol Europe, опубликованном в четверг, 19 февраля.

Согласно данным исследования, более трети (36%) подсанкционных товаров, которые в итоге оказываются в России, перевозятся через Турцию. Почти четверть (23%) приходится на Китай. Далее следуют Гонконг с долей 16% и Объединенные Арабские Эмираты - 10%. Хотя с начала 2024 года ЕС значительно ужесточил и расширил экспортные запреты в отношении России и это привело к снижению масштабов обхода санкций через третьи страны, эксперт по торговле ifo Феодора Тэти (Feodora Teti) уверена: полностью поставки не прекратились.

В последние три месяца 2024 года объем экспорта из ЕС, который шел в Россию окольными путями через третьи государства, составил около 6% от довоенного уровня, утверждает Тэти и ее коллеги. Для сравнения: в период с сентября 2022 года по январь 2024 года среднемесячный показатель находился в диапазоне от 13% до 24%. При этом авторы исследования подчеркивают, что их оценки учитывают только косвенные поставки через третьи страны. Другие формы обхода санкций - например, контрабанда частными лицами, а также ввоз с использованием ложных сведений о товарах или странах происхождения - в анализ не включены. Поэтому полученные цифры следует рассматривать как нижнюю границу реального масштаба обхода санкционного режима.

Санкции ЕС против России

В 2024 году Евросоюз также расширил ответственность за нарушение санкций против России. Теперь она распространяется и на случаи, когда поставщики или посредники знали либо должны были знать о возможном обходе ограничений через третьи страны. Кроме того, экспортные запреты были распространены на все 42 категории продукции, имеющей военное значение, а против отдельных посредников, участвовавших в реэкспорте, были введены адресные санкции.

Исследование ifo и EconPol Europe основано на торговых данных по этим 42 категориям военной и околовоенной продукции, подпадающей под экспортные запреты ЕС и неоднократно обнаруженной в российских военных системах. Анализ строится на импортных данных из российских таможенных деклараций на уровне отдельных транзакций и сопоставляет поставки до и после начала полномасштабной войны России против Украины.

#санкции #торговля #экономика #Россия #политика
