В прошлом году Латвия экспортировала товары в 201 страну мира

Бизнес
Дата публикации: 19.02.2026
LETA
Изображение к статье: В прошлом году Латвия экспортировала товары в 201 страну мира

В прошлом году Латвия экспортировала товары в 201 страну мира, тогда как импортировала продукцию из 167 стран, сообщили в Центральном статистическом управлении.

В ведомстве отмечают, что в 2025 году стоимость латвийского экспорта товаров составила 19,54 млрд евро — это на 698,1 млн евро, или 3,7%, больше, чем в 2024 году. Импорт достиг 23,19 млрд евро, увеличившись на 1,5 млрд евро, или на 6,9%. Таким образом, общий внешнеторговый оборот Латвии в фактических ценах составил 42,73 млрд евро — на 2,2 млрд евро, или 5,4%, больше, чем годом ранее.

Рост экспорта отмечен в таких товарных группах, как минеральные продукты (+353,5 млн евро; +24,7%), живые животные и продукция животного происхождения (+212,3 млн евро; +22,4%), а также механизмы, механические устройства и электрооборудование (+135,6 млн евро; +4,7%). Снижение зафиксировано в группах «продукция растительного происхождения» (–66,4 млн евро; –5,1%) и «древесина и изделия из неё, древесный уголь» (–38,1 млн евро; –1,3%).

Ключевыми экспортными товарами в 2025 году стали древесина и изделия из неё (15,3% общего объёма экспорта), электрические устройства и оборудование (10,2%), а также минеральное топливо, нефть и продукты её переработки (8,5%).

Древесина и изделия из неё в основном экспортировались в Великобританию (24,8%), Швецию (9,3%) и Литву (7%). Электрооборудование преимущественно поставлялось в Литву (25,2%), Эстонию (11,1%) и Францию (8%). Минеральное топливо и нефтепродукты чаще всего экспортировались в Литву (17,4%), Нигерию (15,9%) и Эстонию (9,6%).

В 2025 году крупнейшими торговыми партнёрами Латвии по экспорту стали Литва, Эстония, Германия, Великобритания и Швеция — на их долю пришлось 47,4% общей стоимости экспорта. В Литву, Эстонию и Германию главным образом поставлялись сельскохозяйственные и продовольственные товары, а в Великобританию и Швецию — древесина и изделия из неё.

Из общего объёма экспорта 69,9% (13,662 млрд евро) пришлось на страны Европейского союза, в том числе 53,4% (10,433 млрд евро) — на страны еврозоны. Экспорт в страны СНГ составил 1,399 млрд евро (7,2%), а в остальные страны — 4,476 млрд евро (22,9%).

В 2025 году товары латвийского происхождения составляли 47,7% всего экспорта в страны ЕС. Больше всего продукции латвийского происхождения было поставлено в Литву (1,037 млрд евро), Германию (843,6 млн евро) и Швецию (810,5 млн евро).

#импорт #торговля #Латвия #экспорт #статистика
