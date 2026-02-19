В 2025 году по программе добровольного переселения соотечественников в Россию переехали 26,7 тыс. человек, и это самый низкий показатель за последние 15 лет. Больше всего людей переселилось из Казахстана, а вот Таджикистан резко упал со второго на пятое место. Спад интереса к программе эксперты объясняют несколькими факторами: войной, экономической ситуацией в РФ и ужесточением языковых требований к участникам.

В 2025 году госорганы получили от 37 тыс. человек заявки на участие в программе добровольного переселения, подсчитал “Ъ” на основании данных МВД. За тот же год переехали в Россию и встали на учет 26,7 тыс. человек (период между получением свидетельства участника программы и фактическим переездом может быть разным, иногда — более года). Это стало новым минимумом с 2011 года, когда было подано 61,1 тыс. заявок, а приехало 31,4 тыс. человек. Интерес был выше даже в 2022 году: 112,7 тыс. заявок и 64,8 тыс. въехавших.

Замдиректора Института стран СНГ Александра Докучаева считает, что ежегодное снижение числа переселенцев связано в первую очередь с войной на Украине. «Россия в сложном положении, и, конечно, в войну люди ехать просто-напросто не спешат,— пояснила эксперт, — Экономическое положение тоже сложное. Жизнь в России стала в эти годы сложнее сама по себе, политическая жизнь непростая, внешняя политика тоже неустойчивая».

Эксперт фонда ПСП по миграции и межнациональным отношениям Андрей Якимов считает, что «очень многие, кто хотел» уже переехали в Россию в статусе соотечественника. Так называемая социальная база программы переселения со временем исчерпывается, добавляет эксперт: «Программа была рассчитана в основном на людей, родившихся в СССР и проживших там какое-то время. Сейчас тем, кому было 20 лет в момент распада Союза, уже 55 лет. А в программе переселения могут участвовать люди трудоспособного возраста».

В 2024 году МВД объясняло падение интереса к программе появлением нового условия. Согласно указу президента, переселенцы (за исключением граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины) должны подтвердить владение русским языком на уровне, «достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды». В тот год иностранцы подали 8,4 тыс. заявлений о признании их владеющими русским языком, но удовлетворены были только 3,6 тыс. А в 2025 году из 6 тыс. заявлений одобрили лишь 2,5 тыс.

Такие невысокие цифры Александра Докучаева объясняет недоработкой со стороны властей: «Тот факт, что эти тесты не проходят русскоязычные люди, говорит о том, что тесты плохие. Ужесточение нашего законодательства не дает людям уверенности в том, что они приедут и их здесь примут как желанных соотечественников. Нет уверенности и в том, что их говорящие на русском языке дети смогут сдать совершенно безумные тесты и попасть в школу».

И по числу изъявивших желание жить в России, и по количеству реально переехавших в 2025 году лидировал Казахстан. На него приходится 35,5% всех переселенцев.

Отметим, что Казахстан возглавлял топ-3 стран исхода и в 2024 году. Но в тот раз за ним следовал Таджикистан, а в 2025 году республика стала лишь пятой по числу фактически въехавших, уступив Киргизии, Узбекистану и Туркменистану. Андрей Якимов считает: большое количество участников программы из Казахстана связано в первую очередь с тем, что там больше этнических русских. Кроме того, в республике хорошо налажено информирование о программе по линии органов МИДа, отмечает эксперт. Снижение числа переселенцев из Таджикистана господин Якимов связывает прежде всего с изменениями условий программы материнского капитала. С 2024 года право на такой капитал имеют только те женщины, которые получили гражданство РФ и родили ребенка уже на территории страны.

В 2025 году в качестве репатриантов в Россию въехали около 7 тыс. человек, а годом ранее таковых было в разы меньше — 1,8 тыс. Напомним, с января 2024 года среди участников программы появилась отдельная категория репатриантов, которая дает особые права. К репатриантам относятся граждане СССР, родившиеся и проживавшие в РСФСР; люди, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся в РСФСР или Российской империи; граждане, постоянно проживавшие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года; добровольно отказавшиеся от гражданства РФ. Они могут поселиться в любом регионе (а не только в указанном правительством, как остальные переселенцы) и не подтверждать знание русского языка. Однако они имеют меньше льгот (например, для них не предусмотрена компенсация расходов на переезд). Увеличение числа репатриантов было ожидаемым, говорит Александра Докучаева: «Они могут ехать в те регионы, которые недоступны по общей программе,— и в Москву, и в Санкт-Петербург, где работу найти проще, чем в других городах, в глубинке. Люди в большей мере получают свободу выбора».