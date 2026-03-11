На заседании Европейской комиссии в Страсбурге прозвучало жёсткое заявление от главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен, - сообщает Польское радио. Она ясно дала понять: возвращения к российским нефти и газу не будет.

Политик ответила на призывы возобновить закупки на фоне роста цен на энергию из-за конфликта в регионе Персидского залива: «Это было бы стратегической ошибкой. Это сделало бы нас более зависимыми, более уязвимыми перед угрозами и более слабыми».

За первые десять дней войны на Ближнем Востоке цены резко выросли: газ подорожал примерно на 50%, нефть выросла примерно на 27%.

«При этом у нас есть собственные источники энергии - возобновляемые и ядерные. Их цены за эти десять дней не изменились», - подчеркнула глава Еврокомиссии.