Мировые цены на нефть продолжают расти, вместе с ними растут и цены на топливо. Стоимость горючего на заправках в Латвии уже приблизилась к показателям 2022-го года, то есть после начала полномасштабной войны на Украине.

Центр защиты прав потребителей забросали вопросами возмущенные жители. Часто звучит вопрос: почему цены на топливо повысились столь стремительно, ведь наверняка топливо для заправок закупалось еще до кризиса в Персидском заливе, то есть по «старым» ценам. Вот что в интервью bb.lv пояснил эксперт Алексей Шведов:

Закупочная цена в розничной торговле топливом определяется ценовой формулой и эта ценовая формула на котировках агентства S&P Global (Platts котировка) и эти котировки определяют ценообразование как на рынке Латвии, так и в соседних странах - в Литве и Эстонии.

Если сравним с котировкой за 27 февраля, до острой фазы конфликта, то получим следующее значение: дизельное топливо на мировом рынке выросло на 424 доллара, или на 56 процента больше; по бензину почти в два раза меньше рост, плюс 227 доллара (31 процент).

Но перейдем непосредственно к рынку Латвии. Если пересчитаем рост в евро на литр, то в теории этот рост должен составить 40 центов на литр на дизель и около 20 центов - на бензин.

- Но топливо не закупили 9 марта, есть же топливо, закупленное по "старым" котировкам?

Здесь есть 2 важных момента. Первый - когда мы покупаем по формуле, то наиболее популярный вариант на рынке Латвии - среднемесячная средняя котировка Platt. Сегодня у нас 11-е марта и мы еще не знаем, какая у нас в конце марта будет себестоимость топлива. Поэтому мы должны реагировать вместе с мировым рынком.

Топливный бизнес - это управление рисками. Дело не в жадности, не в алчности. Наоборот: топливный трейдер заинтересован, чтобы цена на пилоне была как можно ниже. Ведь чем ниже цена, тем меньше денег нужно вкладывать: продавец топлива, с одной стороны, продает топливо, а, с другой, он его и закупает. До войны тысяча тонн дизельного топлива стоила 750 тысяч долларов, то же количество через неделю - больше миллиона долларов, а через еще пару дней миллион триста тысяч. Это подрывает ликвидность у любого трейдера.

А деньги на финансовом рынке тоже не бесплатны: как только возникают такие всплески цен на энергоносители, все рынки (не только топливные) начинают думать об опасности роста инфляции. Как центральные банки борются с инфляцией? Они поднимают ставки финансирования и таким образом для трейдера эти деньги, необходимые для закупки топлива, становятся дороже.

В продолжении ответа на Ваш вопрос по поводу запасов топлива, подчеркну: запасы на заправках имеют неопределенную цену, поскольку цена, как я уже сказал выше, формируется по среднемесячной. Кроме того, даже если предположить такой вариант мы создали какие-то запасы на заправках, они в силу объективных причин очень несущественны.

Теперь несколько слов о том, как образуется себестоимость топлива.

Себестоимость моторного топлива на рынке Латвии складывается из трёх компонентов:

Налоги

Акциз - за 20 лет акцизы на моторное топливо в Латвии выросли почти в два раза.

НДС (PVN) вырос с 18% до 21%

Появился сбор за стратегический резерв топлива

Именно поэтому топливо на заправке сегодня стоит дороже чем в 2008 году, когда цены на дизельное топливо впервые в этом веке перешли через рубеж в 1000 долларов за тонну.

Согласно изменениям в законодательстве Латвийской Республики, эта зима была последним периодом, когда в зимнее дизельное топливо не надо было добавлять биокомпонент. С 1-го апреля ситуация изменится. И если весной - летом, для смешения пойдет обычный RME, то с падением температур ниже -10С единственным вариантом биодобавки станет более морозоустойчивый HVO, премии на который в разы дороже RME. Для наглядности, если бы HVO содержался бы в дизельном топливе в количестве 7% уже этой зимой, то цена литра была бы выше примерно центов на 12-13.

Закупочная цена

Определяется ценовой формулой, основанной на котировках Platts агентства S&P Global. Самый популярный вариант - это среднемесячная средняя высших котировок CIF NWE/Basis ARA. В случае бензина это Gasoline 10 ppm и ULSD 10 ppm для расчета цен на дизельное топливо и Агро-дизель. Поскольку мировые цены в американских долларах, то себестоимость топлива зависит напрямую от курса EUR/USD.

Какой процент маржи добавить к себестоимости топлива - это индивидуальное решение каждого продавца, которое далеко не независимо, поскольку решение это принимается в высококонкурентной среде в стране где на 1 млн жителей приходится одно из самых высоких количеств АЗС в Европе.

Топливный ритейл — это низкомаржинальный бизнес с высокой капиталоемкостью и рисками. Главное в этом бизнесе — это не погоня за абсолютной ценой, а управление рисками.

Даже в случае одной и то же ценовой формулы основанной на среднемесячной котировки Platts, реакция ритейлера в случае падения мировых цен может быть совершенно разной. Если падение происходит на первой неделе месяца, то ритейлер скорее будет склонен пойти за рынком и снизить цены в соответствии с ситуацией. А если резкое падение случится во второй половина месяца, то инерция в виде медленного снижения может продлиться вплоть до наступления нового календарного месяца. Это происходит опять же из-за особенностей ценообразования по средней месяца, поскольку в этом случае резко опустить цены вниз вам будут «мешать» более высокие котировки начала месяца. Поэтому инерция цен при резком падении рынка – это не жадность, а управление рисками.

Розничные продавцы топлива в странах Балтии не заинтересованы в высоких абсолютных ценах на топливо, поскольку это негативно влияет как на покупательскую способность клиентов, так и приводит к росту затрат и рисков самих ритейлеров. Средняя Net margin (соотношение чистой прибыли к обороту) у розничных продавцов топлива колеблется в районе 1% - 2%. Причем как в Латвии, так и в Эстонии. И это очень легко проверить. Достаточно ознакомится с публично доступными данными финансовых отчетов предприятий этого сектора экономики.