Политолог Юргис Лиепниекс в дискуссии на канале ТВ-24 высказался по поводу новой политической силы, которую возглавил известный режиссер Алвис Херманис.

"Большинство людей в этой команде мне неизвестны. Есть парочка предпринимателей, но они вряд ли будут баллотироваться. А вот решение взять в партию Александра Кирштейнса было ошибкой. В свое время он был исключен из Народной партии за совершенно отвратительный антисемитизм, потом его выкинули и из Национального объединения... Создалось ощущение, что он какой-то провокатор и пытается всех замазать своим токсическим запашком", - сказал эксперт.