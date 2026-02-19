Простая и вкусная намазка из недорогих ингредиентов станет отличной закуской для завтрка или перекуса.
Список ингредиентов:
-
куриное яйцо — четыре штуки;
-
морковь — две штуки;
-
плавленый сырок — две штуки;
-
майонез — по вкусу;
-
соль — по вкусу;
-
зелень для украшения.
Приготовление:
Для начала подготавливают основные ингредиенты: морковь отваривают до мягкости, а яйца варят вкрутую, после чего остужают и очищают. Затем морковь и яйца натирают на крупной тёрке.
Плавленые сырки удобнее натирать на мелкой тёрке, чтобы упростить задачу, их можно предварительно поместить в морозильник на 10–15 минут. Также можно воспользоваться блендером. После этого в смесь добавляют соль и майонез по вкусу, тщательно перемешивают и убирают в холодильник примерно на 30 минут. За это время вкус намазки становится насыщеннее.
Подавать рекомендуется на тёмном хлебе. Чтобы ломтики не размокали, их предварительно подсушивают на сухой сковороде или в тостере. Для украшения используют веточки укропа или петрушки.
