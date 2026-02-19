Baltijas balss logotype
Дёшево, но вкусно: бюджетная намазка на хлеб на завтрак, обед или ужин

Дата публикации: 19.02.2026
Изображение к статье: Дёшево, но вкусно: бюджетная намазка на хлеб на завтрак, обед или ужин

Простая и вкусная намазка из недорогих ингредиентов станет отличной закуской для завтрка или перекуса.

Список ингредиентов:

  • куриное яйцо — четыре штуки;

  • морковь — две штуки;

  • плавленый сырок — две штуки;

  • майонез — по вкусу;

  • соль — по вкусу;

  • зелень для украшения.

Приготовление:

Для начала подготавливают основные ингредиенты: морковь отваривают до мягкости, а яйца варят вкрутую, после чего остужают и очищают. Затем морковь и яйца натирают на крупной тёрке.

Плавленые сырки удобнее натирать на мелкой тёрке, чтобы упростить задачу, их можно предварительно поместить в морозильник на 10–15 минут. Также можно воспользоваться блендером. После этого в смесь добавляют соль и майонез по вкусу, тщательно перемешивают и убирают в холодильник примерно на 30 минут. За это время вкус намазки становится насыщеннее.

Подавать рекомендуется на тёмном хлебе. Чтобы ломтики не размокали, их предварительно подсушивают на сухой сковороде или в тостере. Для украшения используют веточки укропа или петрушки.

#кулинария #ужин #завтрак #еда
