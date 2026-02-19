Ни одна страна не может лишить Иран права осуществлять обогащение урана, заявил глава ядерной программы Ирана Мохаммад Эслами в интервью, опубликованном в четверг тегеранской газетой "Etemad", пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Основой ядерной промышленности является обогащение. Что бы вы ни хотели делать в ядерном процессе, вам нужно ядерное топливо", — отметил Эслами.

"Ядерная программа Ирана реализуется в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии, и ни одна страна не может лишить Иран права мирно использовать эту технологию", — подчеркнул руководитель ядерной программы.

Такую позицию Эслами высказал в период продолжающихся переговоров между Ираном и США по ядерной программе Тегерана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США достигнута договоренность по основным принципам, что откроет путь к заключению соглашения.

Вашингтон направил на Ближний Восток авианосец с сопровождающими военными кораблями, усилив давление на Иран.