Ни одна страна не может лишить Иран права на обогащение урана - Тегеран 0 147

В мире
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ни одна страна не может лишить Иран права на обогащение урана - Тегеран
ФОТО: Unsplash

Ни одна страна не может лишить Иран права осуществлять обогащение урана, заявил глава ядерной программы Ирана Мохаммад Эслами в интервью, опубликованном в четверг тегеранской газетой "Etemad", пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

"Основой ядерной промышленности является обогащение. Что бы вы ни хотели делать в ядерном процессе, вам нужно ядерное топливо", — отметил Эслами.

"Ядерная программа Ирана реализуется в соответствии с правилами Международного агентства по атомной энергии, и ни одна страна не может лишить Иран права мирно использовать эту технологию", — подчеркнул руководитель ядерной программы.

Такую позицию Эслами высказал в период продолжающихся переговоров между Ираном и США по ядерной программе Тегерана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США достигнута договоренность по основным принципам, что откроет путь к заключению соглашения.

Вашингтон направил на Ближний Восток авианосец с сопровождающими военными кораблями, усилив давление на Иран.

#Иран #США #ближний восток #дипломатия #переговоры #Магатэ #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

