Чувствую себя хорошо и готов играть - Порзиньгис 0 127

Спорт
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чувствую себя хорошо и готов играть - Порзиньгис
ФОТО: Youtube

Латвийский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) «Голден Стэйт Уорриорз» Кристапс Порзиньгис восстановился после травмы и готов выйти на площадку, в среду сообщил сам спортсмен в разговоре с журналистами, пишет ЛЕТА.

"Чувствую себя хорошо и готов вернуться на площадку", — сказал в среду Порзиньгис, который в новой команде еще не дебютировал.

Последний матч латвиец провел в начале января в составе «Атланта Хокс», а две недели назад в результате обмена перешел в «Уорриорз», тогда как в обратном направлении отправились форвард Джонатан Куминга и защитник Бадди Хилд.

Дебют Порзиньгиса в составе клуба из Голден Стэйт запланирован на утро пятницы по латвийскому времени, когда «Уорриорз» на своей площадке примут «Бостон Селтикс», с которым уроженец Лиепаи в 2024 году стал чемпионом NBA.

Не игравший более месяца из-за воспаления ахиллова сухожилия Порзиньгис отметил, что еще до перерыва на Матч всех звезд NBA на прошлой неделе усердно тренировался, а также имел несколько дней отдыха, что позволило ему подготовиться. Он не уверен, что выйдет на площадку в пятницу, однако выразил готовность сыграть и смириться с ограниченным игровым временем, о котором предупредил главный тренер Стив Керр.

"Раньше я ненавидел играть короткими отрезками. Особенно когда возвращался после травмы, — сказал 30-летний баскетболист. — Если играешь небольшие отрезки, трудно поймать ритм. Но теперь я уже опытный и могу сразу включиться в игру. К сожалению, в моей карьере такое случалось уже несколько раз."

В оставшихся матчах сезона Порзиньгис хочет с каждой игрой улучшать свою форму, получать больше игрового времени и завершить год на позитивной ноте, поскольку этот чемпионат из-за травм для него получился рваным.

"Этот сезон был для меня сложнее других, — сказал Порзиньгис. — Особенно после такой хорошей подготовки летом. Сейчас нужно шаг за шагом двигаться вперед".

Из-за травм и заболеваний латвиец в этом сезоне провел лишь 16 матчей. В среднем за игру Порзиньгис набирал 17,1 очка, делал 5,1 подбора и отдавал 2,7 результативной передачи.

За десять сезонов в NBA «Уорриорз» станут для Порзиньгиса шестой командой. Ранее уроженец Лиепаи выступал также за «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс», «Вашингтон Уизардс», «Бостон Селтикс» и «Хокс».

«Уорриорз» с балансом 29-26 занимают восьмое место в Западной конференции.

#Латвия #спорт #баскетбол #восстановление #НБА #травма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
