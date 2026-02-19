Представители Украины и России на переговорах с участием США, проходивших в последние недели, обсуждали идею создания демилитаризованной зоны в Донецкой области, которую не контролировали бы ни украинская, ни российская армии, сообщает газета "New York Times" со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров, пишет ЛЕТА со ссылкой на Meduza.

Таким образом возрождается идея, которая была частью прежних мирных предложений, в том числе предложенного в ноябре администрацией президента США Дональда Трампа 28-пунктного плана, отмечает издание.

Чтобы это предложение было приемлемым для обеих сторон, участники переговоров обсуждали также создание зоны свободной торговли в демилитаризованной зоне, сообщили источники.

Стороны также обсуждали идею создания гражданской администрации в демилитаризованной зоне, которая управляла бы территорией после войны.

В состав администрации могли бы войти представители как России, так и Украины, сообщил один из источников.

При этом стороны пока ни о чем не договорились.

На переговорах в Абу-Даби 4 и 5 февраля украинские представители обсуждали возможность частичного отвода российских вооруженных сил с линии фронта, пишет газета.

Отвод войск может быть несимметричным, сообщили источники.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее настаивал на равном отводе войск.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков ранее заявил, что Россия могла бы согласиться на создание демилитаризованной зоны, если российской полиции или военнослужащим Национальной гвардии будет разрешено патрулировать ее.

Украина настаивает, что в демилитаризованной зоне должны быть размещены международные миротворческие силы. По данным Киева, на этой территории проживают 190 000 человек.