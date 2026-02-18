Baltijas balss logotype
Расследование: Мессенджер Max - личный актив семьи Путина 3 542

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Расследование: Мессенджер Max - личный актив семьи Путина

Долей в мессенджере Max владеет через фирму "Акцепт" двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов, которого называют "номиналом" российского президента, выяснил журналист Андрей Захаров.

По результатам журналистского расследования, президент РФ Владимир Путина владеет через родственников долей в сервисе Max, активно продвигаемом российскими властями в качестве "национального мессенджера" и альтернативы WhatsApp и Telegram. Долей в Max в интересах Путина владеет его двоюродный племянник Михаил Шеломов, утверждается в расследовании журналиста Андрея Захарова, опубликованном в среду, 18 февраля.

Доля в холдинге VK через компании "Согаз" и "Акцепт"

В своих выводах он опирается на изученную им отчетность холдинга VK, которому принадлежит госмессенджер Max. У холдинга сложная структура собственности, а одним из его ключевых акционеров является страховая компания "Согаз", долей в которой через компанию "Акцепт" владеет Михаил Шеломов.

До начала полномасштабной войны РФ против Украины у Шеломова была 12-процентная доля в "Согазе", впоследствии на фоне западных санкций список акционеров скрыли. Однако доля в "Согазе" отражалась в отчетности "Акцепта" и в последующие годы, в частности за 2024 год, из чего Захаров делает вывод о доле Шеломова в мессенджере Max.

Захарову удалось дозвониться до сына двоюродной сестры Путина по материнской линии, которого в СМИ называют "номиналом" российского президента. На вопрос о Max Шеломов ответил, что не имеет к нему "никакого отношения" и отключил звонок. Автор расследования называет мессенджер инструментом обогащения и контроля, с помощью которого пользователей превращают в "цифровых крепостных".

Кампания по переходу на Max и блокировки WhatsApp и Telegram

Российские власти осуществляют широкомасштабную кампанию по принуждению граждан к переходу на Max. Среди прочего перейти в этот мессенджер обязали чиновников, в него переводят школьные и домовые чаты. Путин назвал создание Max достижением "полного цифрового суверенитета".

Параллельно Роскомнадзор ограничивает и блокирует самые популярные у россиян мессенджеры WhatsApp и Telegram. В августе 2025 года в РФ заблокировали звонки через эти мессенджеры. В феврале 2026-го Роскомнадзор объявил о дальнейшем ограничении Telegram в России.

#коррупция #политика
#коррупция #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Андрей
    18-го февраля

    Как это говорится: "Старо предание, да верится с трудом!" такую новость уже разбрызгивали через все вентиляторы уже несколько месяцев назад. Чего так всполошились снова? Случилось чего?

    10
    1
  • А
    Андрей
    18-го февраля

    Караул! И что теперь делать-то?

    9
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    18-го февраля

    Везде этот Путин. Экий проныра! Он вообще спит? А динозавров тоже он этсамое? Ехал Путин через Путин / Видит Путин в Путин Путин / Сунул Путин в Путин Путин / Путин Путин Путин Путин

    13
    2
Читать все комментарии

