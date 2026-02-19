Baltijas balss logotype
Что президенты США знают о внеземных пришельцах, но не рассказывают народу

В мире
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский военнослужащий у входа в Зону 51 в штате Невада.

Американский военнослужащий у входа в Зону 51 в штате Невада.

"Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этой реальности".

Бывший президент США Барак Обама неожиданно высказался о существовании внеземной жизни и слухах вокруг «Зоны 51». В подкасте No Lie with Brian Tyler Cohen он побеседовал с ведущим в том числе о пришельцах.

На вопрос, реальны ли инопланетяне, Обама сказал: «Они существуют, но я их никогда не видел».

При этом он сразу же отверг популярные версии о том, что внеземные существа якобы содержатся на секретной базе в Неваде.

«Их не держат… как там? В «Зоне 51»! Никакой подземной базы нет. Разве что существует грандиозный заговор, и все это скрыли даже от президента Соединенных Штатов», — заявил он.

Экс-президент дал понять, что, по его информации, никаких тайных комплексов с пришельцами не существует. Однако в разговоре не обошлось и без иронии. На вопрос, какой ответ он больше всего хотел получить, когда стал президентом, Обама с улыбкой признался: «Где инопланетяне?»

Если Барак Обама позволил себе иронично порассуждать о пришельцах, то вокруг фигуры Дональда Трампа звучат уже куда более серьезные заявления. Разоблачитель и бывший майор ВВС США Дэвид Груш заявил, что республиканец был якобы «полностью проинформирован» о секретных данных, касающихся НЛО и внеземной жизни.

По словам Груша, Трамп получал доклады о разбившихся аппаратах, якобы нечеловеческих останках, изъятых американскими военными, а также о происхождении этих существ и их намерениях.

«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этой реальности. Безусловно, действующий президент очень хорошо осведомлен по этому вопросу», — процитировала Груша Daily Mail. Бывший офицер разведки уверяет, что лично видел отчеты, данные и фотографии нечеловеческих тел. Более того, он сообщил конгрессменам, что во время первого президентского срока Трампу якобы докладывали о существовании нескольких рас инопланетян и даже о том, что одна из них скрещивается с людьми.

В 2023 году Груш выступил в конгрессе США, заявив, что секретные подразделения десятилетиями занимались программами по изъятию НЛО и обратному инжинирингу технологий. Никаких физических доказательств этих утверждений публично представлено не было, однако история получила продолжение в политическом поле.

Если верить словам Обамы, подземных хранилищ с пришельцами в Неваде нет. Однако именно «Зона 51» десятилетиями подпитывает миф о скрытых контактах с внеземными цивилизациями.

Главный толчок легенде в конце 1980-х дал физик Роберт Лазар. Он утверждал, что работал на базе над «обратным инжинирингом» девяти инопланетных кораблей и видел материалы вскрытия пришельцев. Позже его биография и квалификация вызвали серьезные сомнения, но истории мгновенно разошлись по таблоидам и документальным фильмам, превратив военный объект в культовое место для уфологов.

Особенно живучей оказалась связь с «Розуэлльским инцидентом» 1947 года. Согласно конспирологам, обломки корабля и тела пилотов якобы тайно вывезли именно в «Зону 51». Однако ВВС США еще в 1994 году заявили: найденные фрагменты принадлежали секретному аэростату проекта «Могол», созданному для слежения за советскими ядерными испытаниями.

Большинство «НЛО» над базой позже объясняли испытаниями U-2, F-117 и других засекреченных самолетов. Более того, журналистские расследования показывали, что тема НЛО иногда использовалась как удобное прикрытие реальных военных разработок. В 2019 году 3,5 миллиона человек записались на шуточный «штурм Зоны 51». В реальности к воротам базы приехали около шести тысяч любопытных, а пятерых задержали за попытку пересечения периметра.

Сегодня «Зона 51» официально признана испытательным полигоном ВВС США под названием Groom Lake. На базу ежедневно летают чартеры Janet Airlines, а спутниковые снимки фиксируют ангары и взлетные полосы. О пришельцах — по-прежнему ни одного доказательства.

#Дональд Трамп #НЛО #инопланетяне
