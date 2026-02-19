Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет в конце февраля 0 687

Люблю!
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет в конце февраля

Последняя декада февраля, по версии астрологических прогнозов, станет особенно благоприятной для Тельцов, Скорпионов и Рыб. Эксперты связывают возможные перемены с влиянием Венеры, Марса и Солнца в определённых астрологических конфигурациях.

Телец: финансовые возможности и укрепление отношений

Астрологи утверждают, что в период с 20 по 28 февраля представители знака Телец могут рассчитывать на улучшение материального положения. Это связывают с благоприятным взаимодействием планет — Венеры и Юпитера, которое традиционно трактуется как аспект, способствующий финансовому росту.

По информации профильных астрологических изданий, такие транзиты интерпретируются как время для выгодных сделок, получения бонусов или возврата долгов.

В личной сфере возможны новые знакомства или укрепление существующих отношений. Рекомендуется проявлять инициативу как в профессиональной деятельности, так и в вопросах личного развития.

Скорпион: карьерный рост и эмоциональная ясность

Для Скорпионов конец февраля может быть связан с активизацией карьерных процессов. Астрологические источники указывают, что транзиты Марса — планеты, управителя знака — усиливают стремление к профессиональному признанию.

Согласно аналитике, такие периоды благоприятны для переговоров о повышении, запуска новых проектов или смены работы.

В личной жизни возможны важные разговоры и разрешение давних конфликтов. Открытость и готовность к диалогу могут сыграть ключевую роль.

Рыбы: сезон знака и реализация планов

С 19 февраля начинается астрологический сезон Рыб, когда Солнце проходит по знаку. Соединение Солнца с Нептуном усиливает интуицию и творческий потенциал.

На специализированных платформах отмечается, что такие периоды часто связаны с реализацией творческих проектов, путешествиями и важными личными событиями. Рыбам советуют уделять внимание саморазвитию, планированию и использованию благоприятных возможностей.

Общие рекомендации

Прогнозы астрологов носят интерпретационный характер и не имеют научного подтверждения. Тем не менее, такие публикации традиционно вызывают высокий интерес аудитории. Решения — финансовые, профессиональные или личные — стоит принимать, опираясь на объективные обстоятельства и проверенную информацию.

Источник

Читайте нас также:
#астрология #финансы #рыбы #карьера #личные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео