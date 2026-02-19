Телеведущая Ксения Собчак высказалась об одиночестве и нехватки интеллектуального диалога. В своем телеграм-канале журналистка поделилась размышлениями о состоянии, которое режиссер Валерия Гай Германика описала как "одиночество ума". Речь идет не о физической изоляции, а о дефиците собеседников, способных поддерживать разговор на равном уровне и вступать в содержательный спор.

Собчак призналась, что нередко испытывает чувство внутренней оторванности, когда не хватает пространства для глубокого обмена мыслями. По ее словам, это ощущение связано с потребностью в интеллектуальном "зеркале" – человеке, который способен удивлять, спорить и предлагать альтернативную точку зрения. Именно отсутствие такого контакта, по мнению Германики, порождает своеобразный интеллектуальный голод и ощущение пустоты.

При этом телеведущая подчеркнула, что не остается один на один со своими переживаниями. Она отметила, что ценит возможность обсудить сложные темы с близкими – в частности, с мужем Константином Богомоловым, а также с самой Валерией Гай Германикой.

"Повезло, что когда одиноко, я могу позвонить Лере. Мир несправедлив, всюду правит серость, мы все умрем. Но жизнь стоит того, чтобы жить", – написала Собчак.

Ранее журналистка не раз говорила о важности глубины в отношениях и о том, что ее привлекают уверенные, но сдержанные мужчины. Несмотря на развод с Максимом Виторганом, она сохраняет уважительные отношения с бывшим супругом и говорит о признательности к людям, сыгравшим значимую роль в ее жизни. Последние 6,5 лет Ксения Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым.