Результат прошедших в Женеве переговоров России, Украины и США является недостаточным, в среду вечером признал президент Украины Владимир Зеленский, пишет ЛЕТА со ссылкой на UNN.

Он подчеркнул, что необходимы дальнейшие встречи — желательно в феврале — с участием европейских стран.

Зеленский сделал это заявление после разговора с украинской делегацией, участвовавшей в переговорах в Женеве.

"Сегодня мы несколько раз подробно говорили с нашей командой на переговорах в Женеве. Это был второй день встреч — как в трехстороннем формате, так и в других форматах. Украина заинтересована в результате. По состоянию на сегодня мы не можем сказать, что результат является достаточным", — сказал Зеленский.

"Военные по ряду вопросов контактировали серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы возможных компромиссов и необходимости встречи лидеров пока недостаточно рассмотрены. Мы рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно, если бы она состоялась еще в феврале", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что важно, чтобы в следующих переговорах участвовали представители европейских стран — Франции, Великобритании, Германии, Италии, а также страны проведения переговоров — Швейцарии.

"Именно мы в Украине всегда продвигаем позицию о том, что Европа должна быть участницей процесса. Я хочу поблагодарить США за то, что эта позиция была услышана. Я также поручил делегации обсудить гуманитарные вопросы — необходимы обмены военнопленными, освобождение гражданских лиц. Мы ищем информацию о каждом человеке и всегда работаем над тем, чтобы вернуть своих — чтобы украинцы возвращались домой. Каждый обмен имеет значение", — добавил Зеленский.

У Украины и России состоялась отдельная встреча после трехсторонних переговоров

Представители Украины и России в среду в Женеве провели отдельную встречу уже после трехсторонних переговоров с участием США, сообщает Украинская общественная телерадиокомпания со ссылкой на пресс-секретаря главы украинской делегации, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова Диану Давитян, пишет ЛЕТА со ссылкой на UKRAINSKA PRAVDA/DW.

Во встрече участвовали Умеров, глава российской делегации Владимир Мединский и член украинской делегации Давид Арахамия, руководитель фракции партии "Слуга народа" в парламенте Украины.

Мединский подтвердил российским СМИ, что встречался с представителями Украины за закрытыми дверями, однако содержание переговоров не раскрыл.

В свою очередь советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин подчеркнул журналистам, что встречу украинских представителей с Мединским "ни в коем случае не следует считать отдельным форматом".

"Этот человек сам выразил желание встретиться дополнительно, были определенные уточняющие моменты по поводу того, что обсуждалось ранее. Ничего особенного. Обо всех деталях делегация доложит президенту уже в Киеве, и мы об этом сообщим", — отметил Литвин.

Когда глава российской делегации обратился к украинским представителям, часть украинской делегации уже уехала. После этого было решено, что Умеров и Арахамия поговорят с Мединским, сообщил советник Зеленского.

"Это не было запланировано, в итоге в этом не было ничего существенного, и просьба — не делать из Мединского того, кем он не является, будто бы он представляет собой нечто особенное или параллельное", — подчеркнул Литвин.