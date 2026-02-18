НАТО нанесет удары вглубь российской территории, если Москва решит напасть на страны Балтии, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. «Мы принесем войну в Россию. <…> Мы точно знаем, что делать», — сказал Цахкна в интервью The Telegraph. По его словам, на данный момент страны региона направляют 5% ВВП на национальную оборону, чтобы подготовиться к возможной атаке с востока, и уже способны дать отпор России.

При этом, отметил глава эстонского МИДа, в прежних оборонных планах НАТО допускалось, что российская армия может занять страны Балтии, перед тем как потерпит поражение в войне с альянсом. Однако Эстонию это никогда не устраивало. «Мы не можем позволить России войти в страны Балтии и... тогда дать отпор», — пояснил Цахкна. Он добавил, что у альянса уже есть новые планы обороны, которые заключаются в том, чтобы перенести основные боевые действия на территорию России.

До этого генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что ответ на возможную российскую операцию по захвату Сувалкского коридора, который отделяет страны Балтии от остальных членов альянса и является потенциальной целью Москвы, будет «сокрушительным». По его словам, члены НАТО и союзники проводят регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий.

В декабре медиакомпания Welt организовала «военные игры» с участием экспертов и бывших военных НАТО, в ходе которых рассматривался сценарий с вторжением российских войск в Литву. В рамках симуляции группировка в 15 тыс. солдат захватила литовский город Мариямполе — важный транспортный узел рядом с Сувалкским коридором. При этом США не задействовали статью 5 устава НАТО о коллективной обороне, поскольку в сценарии игры Москва подала вторжение как гуманитарную миссию по решению кризиса в Калининграде. Германия и Польша также проявили нерешительность и не отправили войска в Литву. В итоге российская группировка за пару дней обеспечила себе доминирующие позиции в странах Балтии.

В конце января президент Литвы Гитанас Науседа призвал Польшу присоединиться к проекту по милитаризации Сувалкского коридора. Речь шла о строящемся в городе Капчяместис у стыка границ Литвы, Беларуси и Польши военном полигоне, где будут проводиться бригадные учения с участием тысяч солдат, включая национальную дивизию Литвы и силы союзников по НАТО.