Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Мы не можем позволить России войти в страны Балтии» 4 1196

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: РФ сохраняет танки "Армата" в резерве для большой войны с Западом.

РФ сохраняет танки "Армата" в резерве для большой войны с Западом.

Ответ НАТО будет «сокрушительным».

НАТО нанесет удары вглубь российской территории, если Москва решит напасть на страны Балтии, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. «Мы принесем войну в Россию. <…> Мы точно знаем, что делать», — сказал Цахкна в интервью The Telegraph. По его словам, на данный момент страны региона направляют 5% ВВП на национальную оборону, чтобы подготовиться к возможной атаке с востока, и уже способны дать отпор России.

При этом, отметил глава эстонского МИДа, в прежних оборонных планах НАТО допускалось, что российская армия может занять страны Балтии, перед тем как потерпит поражение в войне с альянсом. Однако Эстонию это никогда не устраивало. «Мы не можем позволить России войти в страны Балтии и... тогда дать отпор», — пояснил Цахкна. Он добавил, что у альянса уже есть новые планы обороны, которые заключаются в том, чтобы перенести основные боевые действия на территорию России.

До этого генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что ответ на возможную российскую операцию по захвату Сувалкского коридора, который отделяет страны Балтии от остальных членов альянса и является потенциальной целью Москвы, будет «сокрушительным». По его словам, члены НАТО и союзники проводят регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий.

В декабре медиакомпания Welt организовала «военные игры» с участием экспертов и бывших военных НАТО, в ходе которых рассматривался сценарий с вторжением российских войск в Литву. В рамках симуляции группировка в 15 тыс. солдат захватила литовский город Мариямполе — важный транспортный узел рядом с Сувалкским коридором. При этом США не задействовали статью 5 устава НАТО о коллективной обороне, поскольку в сценарии игры Москва подала вторжение как гуманитарную миссию по решению кризиса в Калининграде. Германия и Польша также проявили нерешительность и не отправили войска в Литву. В итоге российская группировка за пару дней обеспечила себе доминирующие позиции в странах Балтии.

В конце января президент Литвы Гитанас Науседа призвал Польшу присоединиться к проекту по милитаризации Сувалкского коридора. Речь шла о строящемся в городе Капчяместис у стыка границ Литвы, Беларуси и Польши военном полигоне, где будут проводиться бригадные учения с участием тысяч солдат, включая национальную дивизию Литвы и силы союзников по НАТО.

Читайте нас также:
#НАТО #Литва #геополитика #Балтийское море #оборона #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
2
2
0
1
1

Оставить комментарий

(4)
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го февраля

    От страха, мусолят одно и тоже! А трах то, от этого только крепчает и крепчает.

    2
    1
  • ТТ
    Тим Тим
    18-го февраля

    Эта помощь может включать или не включать применение вооруженной силы и может состоять в любых действиях, которые страны-члены НАТО сочтут необходимыми... и дадут тебе воинственный придурок партнëры по НАТО,что бы не ложить своих солдат ящик печенья и бочку варенья и пару джевелинов, чтобы наносить удары вглубь РЫ.

    14
    1
  • A
    Aleks
    18-го февраля

    Глава Росавиаднадзора России на авиасалоне заявил,что авиапарк России находится в удручающем состоянии. У России,которая почему то на фронте пользовалась натовской системой связи Старлинк,после отключения(не может быть)нет даже никаких своих разработок за годы правления Путина.Люди научились работать через Телеграмм 🔥 И так во всех областях ВПК,где грандиознейшее воровство и липовые отчёты,ведь даже широко рекламируемых в свое время БМП нет в войсках.. А осуждённому за хищения Тимуру Иванову из клана Шойгу вернули недвижимость на 1 млрд рублей...Неудивительно,ведь жена -гражданка Израиля..Дальше тихий выезд в Израиль по состоянию здоровья Схема друзьями Путина обкатана ,начиная с бывшего тестя Баскова -Бориса Шпигеля.

    3
    12
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го февраля

    Острый приступ пещерной русофобии. Рекомендуются ежелневные клистиры и запрет подниматься выше второго этажа - чтоб не выпрыгнцл в окно с криком "русские идут".

    27
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе между Россией и ЕС
Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео