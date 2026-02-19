Бывший руководящий сотрудник Государственной инспекции данных (DVI), сертифицированный специалист по защите персональных данных, проиграл в суде иск против нескольких латвийских СМИ о компенсации морального вреда, которую он требовал в связи с тем, что СМИ описали его обращение в Конституционный суд по поводу системы штрафных баллов для водителей, пишет ЛЕТА.

В 2018 году Конституционный суд по иску практикующего в сфере защиты персональных данных юриста возбудил дело о норме Закона о дорожном движении, предусматривавшей, что информация о накопленных водителем транспортного средства штрафных баллах является общедоступной. Описывая это дело, СМИ использовали информацию, предоставленную Конституционным судом, и официальную публикацию в издании "Latvijas Vēstnesis".

В 2021 году Конституционный суд признал, что установление статуса общедоступной информации для сведений о накопленных лицом штрафных баллах в дорожном движении не соответствует Конституции.

Спустя несколько лет — летом 2023 года — этот мужчина подал иск в Рижский городской суд против ряда средств массовой информации (СМИ), указав, что в СМИ были опубликованы его персональные данные — имя, фамилия, количество штрафных баллов, дата регистрации этих баллов в государственном регистре и факт его обращения в Конституционный суд.

Истец утверждал, что такими действиями СМИ нарушили его право на неприкосновенность частной жизни и причинили ему моральный вред, поэтому требовал с каждого ответчика по 1400 евро компенсации морального вреда.

Ни одно из СМИ иск не признало.

"Latvijas Vēstnesis" пояснил, что персональные данные были обработаны законно в журналистских целях с соблюдением требований по защите данных, при публикации была раскрыта лишь минимальная и соответствующая общественным интересам информация, кроме того, позднее личность истца была анонимизирована, поэтому его права не были нарушены.

Остальные СМИ указали, что лишь перепечатали уже общедоступную информацию о судебном процессе из пресс-релиза Конституционного суда и действовали в рамках свободы слова, при этом истец не доказал наличие морального вреда.

В исковом заявлении мужчина утверждал, что СМИ не соблюли нормы Общего регламента по защите данных, перепубликовав предоставленную Конституционным судом информацию о возбужденном деле.

Рижский окружной суд согласился, что для достижения легитимной цели, которую СМИ реализовывали в общественных интересах, не было необходимости публиковать персональные данные истца о количестве штрафных баллов, поскольку из содержания публикаций и так было понятно, по какому вопросу подана конституционная жалоба.

Однако требование о взыскании морального вреда суд отклонил, признав, что истец не доказал причинение ему такого вреда. Суд пояснил, что нарушение Общего регламента по защите данных без доказательств наступления негативных последствий — страданий, боли, переживаний, ущерба репутации или иных нематериальных потерь — автоматически не дает права на получение материальной компенсации, то есть истец должен доказать, что вследствие такого нарушения ему действительно был причинен вред.

Сенат Верховного суда, отклоняя кассационную жалобу истца, также подчеркнул, что для возмещения морального вреда недостаточно установленного нарушения в сфере защиты данных без доказанного вреда и причинно-следственной связи. Возникновение вреда в связи с незаконной обработкой персональных данных является лишь возможным, а не автоматическим последствием такой обработки, и в результате нарушения Общего регламента по защите данных вред возникает не всегда, указал суд.

Адвокат Габриэла Шантаре из адвокатского бюро "Cobalt", представлявшая СМИ в этом деле, отметила, что это решение является важным сигналом для всей медиаотрасли, поскольку подтверждает: даже в ситуациях, когда, по мнению суда, обработка данных могла быть осуществлена более тщательно, требование о компенсации не может быть обоснованным без надлежащей доказательной базы реального наступления вреда.