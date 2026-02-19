Издание Axios утверждает, что военная операция США в Иране, скорее всего, будет масштабной кампанией, которая продлится несколько недель. По данным издания Ynet, силовые ведомства Израиля - в наивысшей готовности.

Военные США готовы нанести возможные удары по Ирану уже 21 февраля, но любые подобные действия, вероятно, будут продолжаться дольше выходных. Об этом в среду, 18 февраля, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, пишет DW.

По их данным, президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о нанесении ударов. Белый дом взвешивает риски эскалации. В течение следующих трех дней Пентагон на время выведет часть персонала из региона Ближнего Востока - в основном в Европу или в США.

В то же время, по словам одного из источников, перемещение ресурсов и персонала Пентагоном перед возможной военной операцией является стандартной практикой, однако не обязательно означает, что атака - неизбежна.

Axios: Речь может пойти о масштабной кампании

Между тем источники издания Axios утверждают, что военная операция США в Иране, скорее всего, будет масштабной кампанией, которая продлится несколько недель и будет больше похожа на полномасштабную войну, чем на точечную операцию в Венесуэле в январе.

Речь, вероятно, пойдет о совместной американо-израильской кампании, которая будет гораздо более масштабной, чем 12-дневная война Израиля в июне 2025 года, к которой присоединились США, пишет Axios.

Ynet: Силовые ведомства Израиля - в наивысшей оборонительной готовности

Тем временем издание Ynet со ссылкой израильских чиновников сообщило, что силовые ведомства и службы экстренной помощи в Израиле приведены в наивысший уровень оборонительной готовности. Заседание кабинета по вопросам безопасности перенесено на 22 февраля.

Тегеран ранее не выполнил американские требования на переговорах в Швейцарии, пишет Ynet. По его данным, официальные лица в администрации Трампа считают, что Тегеран пытается тянуть время и хочет ввести США в заблуждение. Телеканал Al-Jazeera 18 февраля процитировал диписточник, который заявил, что терпение США может "иссякнуть быстрее, чем думает Тегеран".

Второй раунд непрямых переговоров завершился без результата

В Женеве 17 февраля прошел второй раунд непрямых переговоров между представителями Ирана и США по ядерной программе Тегерана при посредничестве Омана.

Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи. В состав также входили заместитель министра по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи, замминистра по юридическим и международным делам Казем Гарибабади, замминистра по экономической дипломатии Хамид Ганбари и эксперты по техническим, юридическим и экономическим вопросам.

Американскую делегацию представляли спецпосланник президента США Дональда Трампа - Стивен (Стив) Уиткофф - и зять главы государства - Джаред Кушнер. К диалогу подключилось и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

После консультаций стало ясно, что Соединенные Штаты ожидают от руководства Ирана предложения по устранению разногласий в письменном виде. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

Позиции сторон остаются далекими

Позиции сторон остаются весьма далекими друг от друга. Вашингтон настаивает на расширении повестки, включая в нее ракетную программу Ирана и поддержку исламских радикальных группировок "Хезболлах" и ХАМАС.

Трамп неоднократно угрожал военным ударом по Ирану в случае провала дипломатии и направил в регион дополнительные военные корабли. Тегеран в ответ предупредил, что арабские страны Персидского залива, размещающие базы США, могут стать мишенями, если окажутся втянуты в военные удары по Ирану.

История конфликта с Ираном

В июне 2025 года Израиль при поддержке США нанес удары по ядерным объектам Ирана. Интенсивные обстрелы продолжались 12 дней и завершились перемирием. По данным иранской стороны, ключевой объект в Фордо был серьезно поврежден, а обогащение урана остановлено. Трамп тогда заявил, что иранская ядерная программа "полностью и тотально уничтожена".

США и другие страны давно обвиняют Иран в стремлении создать ядерное оружие под прикрытием гражданской программы, Тегеран это отрицает. В 2018 году, во время первого президентского срока Трампа, Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки 2015 года и восстановил санкции, после чего Иран отказался от соблюдения ограничений и форсировал обогащение урана.