Польша продлила действие запретной зоны вдоль границы с Беларусью

Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польша продлила действие запретной зоны вдоль границы с Беларусью

В среду, 18 февраля, Министерство внутренних дел Польши опубликовало проект постановления, которое продлит запрет на пребывание в районе, прилегающем к границе с Беларусью, еще на три месяца, пишет RMF24.

Действующий регламент Министерства внутренних дел и администрации ввел временный запрет до 4 марта 2026 года. Новый проект предусматривает его продление – с 5 марта – еще на 90 дней.

Зона, на которую распространяется запрет, будет включать участок границы длиной более 78 км.

В своем обосновании Министерство внутренних дел Польши подчеркнуло, что необходимость расширения буферной зоны обусловлена постоянным миграционным давлением на польско-белорусской границе.

Авторы проекта также добавили, что в последнее время значительно возросло количество случаев, когда с территории Беларуси запускают метеорологические аэростаты с подвешенными пакетами табачных изделий.

#Польша #граница #контрабанда #безопасность #Беларусь
Оставить комментарий

