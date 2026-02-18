Baltijas balss logotype
Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским 0 750

В мире
Дата публикации: 18.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Залужный впервые рассказал о своем конфликте с Зеленским

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об обысках в своем штабе и провале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Конфликт с Зеленским он объяснил разногласиями по поводу стратегии ведения войны

Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые публично рассказал о глубоком расколе в его отношениях с президентом страны Владимиром Зеленским. В интервью агентству AP, обнародованном в среду, 18 февраля, Залужный заявил, что напряженность возникла вскоре после начала вооруженного вторжения России в феврале 2022 года и касалась методов обороны страны.

Конфликт резко обострился в конце 2022 года, когда десятки сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) попытались провести в кабинете главкома ВСУ обыск. Залужный назвал это актом запугивания. "Я сказал Ермаку (тогдашнему главе офиса президента), что отражу это нападение, потому что умею воевать", - вспомнил Валерий Залужный свой звонок в офис Зеленского во время рейда. Он тогда предупредил, что готов вызвать военных в центр Киева для защиты командного пункта.

Спорные решения и провал контрнаступления

Спор между генералом и президентом продолжился при планировании контрнаступления ВСУ 2023 года. Валерий Залужный утверждает, что его план создания "единого кулака" для прорыва в Запорожской области к Азовскому морю был отвергнут. Успех требовал тактической внезапности и концентрации сил, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым, отметил экс-главком. Вместо этого, по его словам, Зеленский и другие чиновники не выделили необходимых ресурсов, распылив войска по широкому фронту, что привело к размыванию ударной мощи и провалу операции.

В феврале 2024 года Владимир Зеленский уволил Залужного, отправив его послом в Лондон. Аналитики расценили это как попытку президента устранить своего политического конкурента. Опросы показывают, что в гипотетической президентской гонке Залужный опережает Зеленского (23% против 20%), хотя сам генерал отказывается обсуждать политические амбиции до конца войны.

Отказ от услуг Манафорта

Валерий Залужный также сообщил, что весной 2025 года к нему обратился известный американский политтехнолог, предложив помощь в организации предвыборной кампании. Речь шла о Поле Манафорте, бывшем главе избирательного штаба Дональда Трампа.

"Я поблагодарил его за внимание, но сказал, что не нуждаюсь в его услугах", - отметил Залужный. Манафорт ранее был осужден за незаконное лоббирование интересов пророссийского экс-президента Украины Виктора Януковича, но позднее помилован Трампом.

Сейчас ключевой проблемой стратегии Киева Залужный называет нереалистичные ожидания при текущей численности украинских войск.

Читайте нас также:
#Украина #Лондон #Валерий Залужный #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

