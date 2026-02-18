течение года?

Дональд Трамп заявляет, что коммунистическое правительство Кубы, лишившись ключевых поставок нефти из Венесуэлы, не переживет 2026 год. Никто не знает, нанесут ли все же США военный удар по Кубе, и какими еще способами они продолжат давить на кубинский режим. До сих пор Куба, союзница Москвы, наряду с Венесуэлой и Никарагуа, являлась главным противником США в Латинской Америке, в первую очередь идеологическим. Однако после захвата бывшего венесуэльского правителя Николаса Мадуро Гавана оказалась в отчаянном положении и переживает наихудший период за всю 67-летнюю историю коммунистического правления.

Хотя в прошлые десятилетия Куба раз за разом уже сталкивалась с волнами массовой эмиграции населения, абсолютной нехваткой базовых товаров и услуг и спорадическими массовыми волнениями, никогда прежде кубинцы не переживали столь всеобъемлющего краха всей своей социально-экономической системы.

Вскоре после захвата американскими спецназовцами в Каракасе Николаса Мадуро и заявлений его преемников о полной готовности впредь соблюдать все требования Вашингтона, Дональд Трамп заявил, что "дни Кубы сочтены" и что его администрация теперь обращает пристальный взор на это островное государство в Карибском бассейне, где правящей и единственной разрешенной политической силой до сих пор остается Коммунистическая партия.

При этом президент США пока говорит, что не видит необходимости в американской военной операции на Кубе, поскольку, по его словам, тамошнее правительство неизбежно рухнет само по себе: "Я не знаю, смогут ли они устоять, но у Кубы теперь нет доходов. Все деньги они получали от Венесуэлы, от венесуэльской нефти".

Люди из ближнего окружения Дональда Трампа известны как сторонники самой жесткой линии в отношении Кубы, начиная с госсекретаря Марко Рубио, американца кубинского происхождения, еще в бытность сенатором отличавшегося крайней неприязнью к официальной Гаване. Рубио не раз заявлял об уверенности в том, что смена режима в Венесуэле смертельно ударит и по режиму на Кубе – что, по его словам, было бы для него самым желанным результатом.

Голод и нищета кубинцев

Валовой внутренний продукт Кубы, по официальным данным, упал более чем на 6 процентов. Голод, инфляция и нищета достигли максимума. Средняя реальная месячная зарплата большинства населения (в кубинских песо, CUP, курс которых непрерывно девальвируется) колеблется в районе 4200–5800 песо. По рыночному курсу (он гораздо выше официального) это составляет примерно 16–30 американских долларов в месяц. Минимальная зарплата зафиксирована на уровне 2100 CUP, что эквивалентно примерно 8–15 долларам по реальному курсу.

Доходы среднего пенсионера в стране составляют, по независимым подсчетам, примерно 10 долларов США в месяц, то есть около 3 тысяч кубинских песо. Более 40 процентов кубинских пенсионеров получают минимальную пенсию – 1528 песо в месяц (5–6 долларов).

При этом цены на основные продукты питания, такие как рис, фасоль, масло, яйца и мясо, достигают астрономических значений независимо от того, где именно они продаются: в государственных магазинах (по карточкам), "спецмагазинах", или на рынках и в маленьких полулегальных частных лавках. На Кубе в этом отношении всегда существовали две реальности – магазины, торгующие за твердую иностранную валюту, а ранее и за так называемые "валютные песо", куда попадают иногда и иностранцы, и магазины общей государственной системы рационирования "Libreta". Формально рис, сахар или масло здесь стоят гроши – однако их или просто там никогда не бывает, или же их наличие крайне ограничено. И даже имея деньги, купить натуральное коровье молоко или говядину в обычном магазине невозможно совсем — эти продукты встречаются только в "валютных" спецмагазинах сети "MLC".

В Гаване полкило риса сегодня стоит от 350 до 375 CUP, батон хлеба – 300-450 песо, упаковка в 30 яиц – от 2700 до 3500 песо, а полкило свинины более 1000 CUP. Ранее самые доступные и дешевые продукты, такие, как сладкий картофель и бананы, за последние два года подорожали почти в десять раз. Почти все кубинцы в последние годы получают элементарное продовольствие по карточкам – рис, фасоль, муку – лимита которых хватает максимум на 10 дней. Однако теперь и эти карточки оказались практически бесполезны, поскольку любые продукты в государственных магазинах появляются крайне редко.

Чтобы купить максимум 10 литров сверхдефицитного бензина или солярки, людям необходимо записываться в очередь на бензоколонки через специальное онлайн-приложение – как минимум за три недели. Улицы городов буквально завалены мусором, так как нехватка топлива привела к нерегулярному вывозу отходов. Это, в свою очередь, вызвало вспышки тропических заболеваний, передаваемых комарами, таких как денге и чикунгунья. Почти никакие лекарства, не имея родственников за границей, которые могли бы их прислать, также купить практически невозможно.

Куба в темноте

Отключения электроэнергии на Кубе происходят ежедневно, особенно в провинциях, где электричество может отсутствовать по 20 часов в сутки – и главной причиной этого стало полное прекращение жизненно важных поставок венесуэльских энергоносителей. Более 20 лет назад тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес заключил сделку со своим идеологическим союзником Фиделем Кастро о поставках нефти и помощи Кубе в поддержании ее жизнедеятельности, хотя объем этих поставок за прошедшие годы довольно заметно сокращался. Когда Уго Чавес был президентом, он обеспечивал Кубу примерно 90 тысячами баррелей нефти в день. В последнем квартале 2025 года Куба получила всего 35 тысяч баррелей.

Куба компенсировала Венесуэле эту помощь, массово направляя туда своих врачей, медсестер и других специалистов. Офицеры кубинских спецслужб также составляли костяк личной охраны Николаса Мадуро, и тридцать два из них погибли во время американской операции по его захвату в Венесуэле. Но после этого рейда Дональд Трамп заявил, что поставки нефти из Венесуэлы на Кубу полностью прекращаются. "БОЛЬШЕ НИКАКОЙ НЕФТИ И ДЕНЕГ НА КУБУ НЕ БУДЕТ — НОЛЬ! Настоятельно рекомендую им заключить сделку, ПОКА НЕ ПОЗДНО", – написал Трамп в своей сети Truth Social, дополнительно объявив о введении больших дополнительных торговых пошлин против любой страны, поставляющей нефть на Кубу.

На практически дармовой венесуэльской нефти в последние годы работали почти все кубинские электростанции – и никакой альтернативы у правительства в Гаване теперь нет. Кроме того, до сих пор Куба активно перепродавала венесуэльские энергоносители на международных рынках – и получала таким образом твердую валюту, критически необходимую для покупки базовых товаров для населения, лекарств и продуктов питания.