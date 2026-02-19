Baltijas balss logotype
Не игрушки, а домашние предметы: что помогает развитию детей 0 153

Люблю!
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не игрушки, а домашние предметы: что помогает развитию детей

Родители часто думают, что дорогие развивающие игрушки важны для роста и обучения ребенка. Новое исследование показывает, что лучшее для детского мозга — это вовсе не игрушки, а знакомство с необычными безопасными предметами.

Эксперимент с новыми предметами

Студентка-исследовательница Университета штата Аризона Делани Уитмер провела эксперимент с 32 детьми в возрасте от двух до четырех лет. Детям давали играть как со знакомыми игрушками (куклы, машинки, пластиковые продукты), так и с новыми предметами — чаще всего это были кухонные принадлежности: венчики, пестики для картофеля, ситечки, лейки и дуршлаги.

Результат показал:

  • Дети касались незнакомых предметов в среднем 40 раз за 10 минут, а знакомых игрушек — около 30.
  • Каждое взаимодействие с новым объектом длилось дольше.
  • Новые предметы «цепляли» внимание и побуждали детей чаще смотреть на родителей, пытаясь понять, как с ними играть.

Почему это работает

По словам Уитмер, новизна помогает детям переключать фокус с привычного на новое, стимулируя исследовательское поведение и когнитивное развитие. Взаимодействие с предметами играет ключевую роль в развитии памяти и навыков познания.

Советы родителям

  • Не ограничивайте детей только игрушками — смело знакомьте их с новыми безопасными вещами дома.
  • Даже несколько минут игры с необычным предметом помогают мозгу лучше усваивать информацию и готовят к будущему обучению.
  • Поддерживайте естественную любознательность ребенка: позволяйте ему исследовать предметы вместе с семьей, в том числе во время еды, что формирует здоровые привычки.

Таким образом, новые, неожиданные предметы оказываются эффективнее привычных игрушек, стимулируя внимание, воображение и исследовательский интерес ребенка.

Источник

#родители #обучение #игрушки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
