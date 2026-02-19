Экс-принц Эндрю был задержан полицией в день своего 66-летия. О случившемся высказался его брат и монарх Карл III.

Букингемский дворец отреагировал на новость об аресте Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, бывшего принца и герцога Йоркского. Карла III цитирует издание Page Six, ссылаясь на официальные источники.

«Я глубоко взволнован новостью об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре, который подозревается в неправомерном поведении. Теперь последует полный, справедливый и надлежащий процесс, в рамках которого этот вопрос будет расследован должным образом и соответствующими органами», — заявил старший сын Елизаветы II. Король Великобритании заверил, что со своей стороны гарантирует сотрудничество с правоохранительными органами.

«Поскольку процесс продолжается, с моей стороны было бы неправильно комментировать этот вопрос дальше. Тем временем моя семья и я продолжим выполнять свой долг и служить вам всем», — завершил свой комментарий монарх.

Сегодня, в день 66-летия экс-принца Эндрю, полиция нагрянула к нему с обысками. Как сообщили зарубежные таблоиды, младшего брата Карла III задержали в рамках резонансного дела Джеффри Эпштейна. Любимый сын Елизаветы II, как называли Эндрю, фигурирует в нашумевших файлах финансиста-педофила, которые были опубликованы Минюстом США.

К примеру, на нескольких фотографиях бывший принц появился вместе с девушкой, лицо которой было скрыто. Также он вел активную переписку с Эпштейном.