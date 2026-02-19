Еще в период эпидемии COVID-19 Замбия стала первой страной Африки, объявившей дефолт по долгам. Сегодня же ситуация резко изменилась: страна переживает заметный экономический подъём и причина тому медь. Китай, США, Канада, страны Европы, Индия и государства Персидского залива стремятся закрепиться на замбийском рынке и обеспечить себе поставки стратегического металла.

«Инвесторы вернулись», – заявил президент Замбии Хакаинде Хичилема на конференции African Mining Indaba, одной из главных инвестиционных площадок горнодобывающей отрасли Африки. По его словам, с 2022 года в отрасль поступило более 12 млрд долларов.

Замбия занимает второе место по объёмам добычи в Африке. Более того, политическая обстановка в стране остается политически стабильной для Африки.

Сегодня медь крайне востребована на мировом рынке. Её используют при производстве солнечных панелей и ветряных турбин. Этот металл формирует около 15 процентов ВВП Замбии и приносит более 70 процентов экспортной выручки.

В прошлом году объёмы добычи меди в стране увеличились на восемь процентов и превысили 890 тысяч тонн. Власти ставят амбициозную цель – утроить производство в течение ближайшего десятилетия.

Именно горнодобывающий сектор сейчас тянет экономику вперёд. Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Замбии на уровне 5,2 процента в 2025 году и 5,8 процента в текущем году. Это выводит страну в число самых быстрорастущих экономик континента.

«Посеянные семена дают всходы, и урожай уже близок», – заявил Хичилема. Он также сообщил о планах провести общенациональную геологическую разведку, чтобы выявить новые, ещё не освоенные месторождения.

Китайские компании давно заняли прочные позиции в замбийской медной отрасли. Они контролируют значительные доли в ключевых рудниках и плавильных предприятиях. Среди крупных игроков также канадская компания First Quantum Minerals – крупнейший корпоративный налогоплательщик в стране. Инвесторы из Индии и стран Персидского залива тоже расширяют своё присутствие в Замбии.

Возвращаются в страну и Соединённые Штаты. Вашингтон формирует стратегические запасы меди. А Трамп запустил инициативу Project Vault объёмом 12 млрд долларов. Это государственно-частное партнёрство включает крупнейшие компании страны и направлено на обеспечение поставок критически важных минералов для сокращения зависимости от Китая.

В сентябре Агентство США по торговле и развитию объявило о гранте в размере 1,4 млн долларов для дочерней структуры горнодобывающей компании Metalex Commodities – Metalex Africa. Средства пойдут на расширение деятельности в Замбии.

Дополнительным фактором роста цен на медь стали американские тарифы, введённые в прошлом году. Благодаря пошлинам компании начали активно скупать как полуфабрикаты, так и очищенный металл.

Однако у медной лихорадки есть и издержки.

Эксперты предупреждают о возможности появления так называемой модели «от карьера к порту» (англ. «pit-to-port»), когда сырьё просто вывозят за границу без глубокой переработки внутри страны.

Так, по словам Дэниела Литвина, основателя консалтинговой группы Resource Resolutions, есть риск, что элиты обогатятся, а большинство населения не почувствует выгоды. При этом риторика о «партнёрстве», которую используют мировые державы, может скрывать за собой обычные экономические интересы.

«Соперничество великих держав может превратиться в гонку за ресурсами на условиях, выгодных международным компаниям, но не людям в странах-производителях», – считает Депроуз Мучена, директор программы по защите прав и устойчивому развитию а Африке Open Society Foundation.

Несмотря на богатые недра, более 70 процентов из 21 миллиона жителей Замбии живут за чертой бедности (данные Всемирного банка).

Экологический ущерб также остаётся серьёзной проблемой. Медный пояс страны давно сталкивается с последствиями загрязнения.

Так, в феврале 2025 года на руднике, принадлежащем китайской компании недалеко от города Китве, примерно в 285 километрах к северу от Лусаки, прорвало комплекс с промышленными отходами. В окружающую среду вылились миллионы литров токсичных веществ

Выбросы попали в приток реки Кафуэ – самой длинной реки Замбии и важного источника питьевой воды. Замбийские фермеры подали иск на сумму 80 млрд долларов.