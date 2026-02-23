Женщинам лучше всего «втихаря» выяснить, чего на самом деле хочет их мужчина на 23 февраля, а не покупать подарок на свое усмотрение. Об этом заявил знаменитый русский певец Юрий Лоза (72).

«Лучший подарок — это тот, которого ждут. Меня всегда, во все праздники, раздражало желание купить что-то по своему усмотрению. Вот ждет мужик спиннинг, а ему дарят носки. Это, конечно, хороший подарок, но если он ждал спиннинг, то носки его никак не обрадуют, понимаете? Поэтому решать все-таки должен тот человек, который хочет что-то получить. Спросите его. Я думаю, что это хороший совет женщинам — попытайтесь до праздника как-нибудь втихаря выяснить, что же все-таки он хочет получить», — сказал артист.

Исполнитель отметил, что это не касается ситуаций, когда подарок «нереальный» и его нельзя приобрести. «Но если это что-то такое, что он хочет, то почему бы не сделать ему приятное?» — добавил Лоза.

Юрий Лоза известен как сторонник ряда известных конспирологических теорий. Так, в интервью программе «Час Speak» на YouTube-канале RTVI Лоза заявил, что верит, что Земля — плоская; что весь мир «засыпан по второй этаж», а полёты в космос — это выдумка. В качестве аргументов он привёл книгу «200 доказательств того, что Земля — не вращающийся шар», геодезию, мореплавание не по глобусу, полёты самолётов и климат на полюсах. Таким образом певец убеждён, что Антарктида не материк, а «высокая ледяная стена», которая опоясывает плоскую Землю, вдоль неё «можно идти бесконечно». Кроме того, «неизвестно, добирался ли кто-нибудь до этого Южного полюса».

В 2016 году Юрий Лоза высказался о первом космонавте Юрии Гагарине: "Вы понимаете, в чём дело. Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт".

Эта фраза вызвала негативную реакцию общественности, например, Алексея Леонова, первого космонавта, вышедшего в открытый космос, назвавшего Лозу незрелым и несерьёзным человеком. Георгий Гречко добавил, что Лоза не смог бы выдержать славу, которая была у Гагарина, прошедшего «огонь, воду и медные трубы», и не понимает большую разницу между лежать на диване и в экспериментальном космическом корабле, где нужно вести наблюдения и обеспечивать работу систем. В ответ на критику музыкант заявил, что «Гагарин действительно просто лежал, он даже пальцем не мог пошевелить в первой капсуле». Оправдывать и опровергать себя он отказался, добавив, что, «кому надо, тот поймёт, о чём шла речь».

Юрий Лоза активно выступал также против прививок от COVID-19, отрицал наличие пандемии коронавируса.

В одном из интервью заявил, что около 200 лет назад (XVIII век) произошёл всемирный потоп, который, в частности, уничтожил леса Сибири и затопил все города мира. Также он не согласен с некоторыми положениями теории эволюции: «В сути своей, когда-то из бактерии получились осьминог и человек — это бред, из одной и той же бактерии. Эволюция — да, существует, мимикрия, живые организмы подстраиваются под среду обитания, этого никто не отрицает, но переход из одного вида в другой не подтверждён. Не переходила никогда обезьяна в человека, потому что промежуточных форм нет».

При этом, «как всё устроено на самом деле», певец «сказать не может», «потому что нет никаких данных, нам не дают узнать ничего», поездки на край Земли запрещены, как и исследования космоса — «пространства под куполом». Существование «купола» оправдано тем, что на нём «закреплены все видимые объекты», Земля никуда не движется, картина звёздного неба не меняется сотни лет. Это означает, что инопланетян не существует. Убеждение в их существовании — «подмена веры в Бога». К космическим полётам Лоза относится отрицательно, поскольку «это связано с перегрузками, определёнными навыками». Словам таких известных космонавтов, как Олег Артемьев, не верит, потому что «человек под присягой, он в погонах. Он обязан говорить то, что ему велело начальство».

Герой России, лётчик-космонавт Сергей Залётин публично опроверг взгляды Лозы о плоской Земле: «В отношении Земли могу с уверенностью сказать, что она круглая — шар. Даже не видно приплюснутости полюсов. Любой космонавт, летая вокруг Земли, это подтвердит. То, что она плоская, стоит на китах, слонах, — это несерьёзно. Это игра. Со стороны Юрия — это игра». Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров воспринял слова Юрия Лозы о космосе как шутку, предположив, что артисту нужна популярность.