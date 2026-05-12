Во время пребывания на одной из заморских территорий страны в Карибском море премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен после купания попал в больницу – его ужалило неизвестное морское существо, сообщает NOS.

В пресс-службе правительства сообщили, что Йеттен во время пребывания на Бонайре попал в больницу: во время купания его ужалило какое-то морское существо, что вызвало сильную аллергическую реакцию.

Отметим, Роб Йеттен трудится на посту премьер-министра Нидерландов с 23 февраля сего года. Он стал самым молодым премьер-министром страны и первым открытым геем на этом посту.

Впрочем, через несколько часов премьеру разрешили покинуть заведение, поскольку потребности в дальнейшем медицинском наблюдении не было.

Йеттен поделился фотографией из больницы с командой, которая оказывала ему помощь. "Благодаря профессиональной помощи специалистов Fundashon Mariadal я чувствую себя уже значительно лучше и могу продолжить рабочий визит", – отметил он.

Этот эпизод заставил скорректировать график визита на островах – в том числе отменилась одна из встреч и рабочий завтрак с исполнительным советом острова.