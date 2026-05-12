Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А теперь стыдно стало? Лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс уходит из активной политики 8 4512

Политика
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Райвис Дзинтарс

Многолетний лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс решил впредь не претендовать на политические должности и не будет баллотироваться на предстоящих выборах в Сейм, говорится в его заявлении.

Дзинтарс отмечает, что более 15 лет руководил Нацобъединением и его фракцией в Сейме, способствуя развитию единой национально-консервативной политической партии, и благодаря ее деятельности часть ценностей, которые в свое время считались радикальными, сейчас стали общепринятой нормой.

Политик выразил уверенность, что Нацобъединение сыграло важную роль в развитии государства, подчеркнув, что в будущем по-прежнему будут серьезные вызовы, чтобы сохранить "латышскую Латвию".

Дзинтарс выразил готовность и в дальнейшем поддерживать Нацобъединение в качестве активного члена с большим опытом, но в то же время предоставляя возможность взять на себя больше ответственности новым политикам.

У оппозиционного Нацобъединения в настоящее время в Сейме 12 депутатов. Кандидатом партии на пост премьер-министра на выборах в 15-й Сейм будет Илзе Индриксоне, которая занимает пост председателя правления Нацобъединения.

По мнению редакции bb.lv - что-то эти люди не договаривают...

Читайте нас также:
#выборы #Сейм #Латвия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
18
3
0
2
0
0

Оставить комментарий

(8)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Встреча премьера с депутатами фракции Сейма "Прогрессивные"
Изображение к статье: Айвар Лембергс
Изображение к статье: Портфели министров Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр экономики Виктор Валайнис

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Пачки денег, кредит
Наша Латвия
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео