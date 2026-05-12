Оборонпром Литвы растет: подписаны четыре меморандума, инвесторы изучают рынок. А где родная Латвия?

Литовская ассоциация оборонной и промышленности безопасности (ЛАОПБ) и три компании сектора во вторник подписали меморандумы о сотрудничестве с зарубежными коммерческими организациями и предприятиями.

На конференции Daimex Baltic 2026 ассоциация подписала меморандум о взаимопонимании с Германо-Балтийской торговой палатой — стороны договорились о создании литовско-германской платформы для сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Еще три меморандума подписали литовский производитель технологий радиосвязи Cellular Expert и австралийская инжиниринговая компания Luminact, оборонное предприятие NT Service и французская военно-морская группа Naval Group, а также стартап в области беспилотных технологий PDKinematics и украинский производитель дронов Bavovna Miltech.

По словам главы Германо-Балтийской торговой палаты Флориана Шрёдера, цель состоит в том, чтобы совместно укреплять индустрию безопасности, используя ресурсы Германии, инновационный бизнес стран Балтии и боевой опыт Украины.

„Мы хотим расширяться не только в Германии и странах Балтии, но подключить и Украину. Я верю в этот „магический треугольник“ — совместное развитие оборонной промышленности Германии, стран Балтии и Украины. Очевидно, что в Украине есть инновации, потребность и мощности“, — сказал Шрёдер агентству BNS.

„Германия обладает огромными ресурсами, но ей не хватает скорости. Скорость, инновации и цифровизация есть у стран Балтии. Я верю, что вместе мы сможем стать сильнее, конкурентоспособнее и обеспечим лучшее сдерживание“, — отметил он.

Советник ЛАОПБ Винцас Юргутис сообщил BNS, что данные меморандумы имеют важное значение для оборонных предприятий.

„В оборонной промышленности к подписанию любых бумаг относятся достаточно серьезно. Их реализация происходит тогда, когда начинается совместная деятельность, находятся общие точки соприкосновения в технологиях и создании совместной продукции“, — отметил Юргутис.

К слову, в двухдневной конференции Daimex Baltic 2026, начавшейся во вторник, принимают участие около 2 тыс. представителей оборонной промышленности и политики безопасности из 30 стран. В кулуарах литовский бизнес ведет переговоры с делегациями компаний из США, Европы, Израиля, Южной Кореи, ОАЭ и других стран-союзников.

Мнение редакции bb.lv: ведь кто-то из великих латвийских политиков говорил, что дроны - это латвийская Nokia. Латвийская Nokia, которую скоро будем покупать в Литве?