Пройти мимо цветущей сирени сложно. Хочется вдохнуть ее густой аромат и сделать на память несколько снимков. Но многие этим не ограничиваются, и, чтобы подарить любимым красивый букет, не задумываясь, обдирают куст как липку...

Можно ли ломать ветки сирени? Об этом рассказывает ботаник Михаил Третьяков.

— Есть такое расхожее заблуждение, что, если обломать у сирени ветки, она будет лучше цвести. На самом деле хорошего в этом мало. Сирень, как и любое растение, начинает лучше цвести, когда переходит в состояние стресса, а обламывание веток — самый настоящий стресс. Растение чувствует свою близкую и возможную гибель, поэтому хочет размножиться, бросая все силы на образование генеративных почек и, соответственно, получение семян.

Помимо стресса, это еще и травматический процесс. При надломе на ветках образуются достаточно большие изломы, и сильно повреждается кора. Ее части отрываются, повышая возможность заражения куста грибковыми и бактериальными инфекциями. Все это в конечном счете приведет к тому, что она может заболеть и перестанет радовать окружающих цветением на долгие годы.

Как правильно собирать сирень?

— Если ваше желание сорвать сирень непреодолимо, и вы не хотите загубить растение, то ветки нужно не ломать, а срезать острым секатором, ножницами или ножом.

Причем делать это нужно таким образом, чтобы после вас на веточках осталось хотя бы два маленьких зеленых побега, которые на следующий год смогут образовать новые побеги с цветоносами. Это будет не так травматично для растения. Впрочем, букеты сирени стоят очень недолго, поэтому ее цветением лучше наслаждаться в естественной среде.

Мне за это ничего не будет?

За вырубку и повреждение (к чему относятся ломание веток, непрофессиональное обрезание кроны, сокращающее ее более чем на 20%, обдирание коры, механическое или химическое повреждение дерева, от которого частично или полностью теряет способность к росту) предусмотрены немаленькие штрафы.

Физическое лицо за порчу насаждений может быть оштрафовано на сумму от 70 до 700 евро, юридическое — от 140 до 1400 евро. Причем в ряде случаев уплата штрафа не освобождает от обязанности возмещения нанесенного ущерба.

По мнению редакции bb.lv, лучше не рисковать и ни в коем случае не ломать сирень в родном дворе и городском парке. Наслаждайтесь шикарным видом издалека. Для того, чтобы окунуться в волшебный аромат - не ленитесь, просто подойдите поближе!