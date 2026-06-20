Проверка объектов гражданской защиты в Латгале показала, что многие потенциальные убежища пока далеки от готовности к кризисным ситуациям. В отдельных случаях проблемы связаны не только с финансированием, но и с элементарной организацией доступа к укрытиям.

Представители Министерства внутренних дел на этой неделе посетили несколько самоуправлений Латгале, чтобы оценить готовность убежищ и обсудить дальнейшие шаги по укреплению гражданской защиты в приграничном регионе, рассказывают Новости ТВ3.

Проверки прошли в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Краславском и Лудзенском краях. Вывод оказался схожим для большинства объектов: потенциальные убежища существуют, однако многие из них пока не соответствуют требованиям для использования в чрезвычайных ситуациях.

В Аугшдаугавском крае сейчас нет ни одного полностью оборудованного убежища. В ряде помещений отсутствуют санитарные узлы, доступ к воде, электричеству или резервным источникам питания. Некоторые объекты требуют лишь минимальных работ, например, укрепления или закрытия окон, однако другие нуждаются в более серьёзной модернизации.

По словам технического директора самоуправления Валерия Ляксы, в качестве укрытий в случае необходимости могут использоваться подвалы жилых домов, школ и учреждений культуры.

«Мы рассматриваем разные варианты, чтобы в случае чрезвычайной ситуации люди могли быстро укрыться. Но нужно понимать, что подвалы сами по себе ещё не являются полноценными убежищами — их необходимо оборудовать и привести в соответствие с требованиями безопасности», — отметил Валерий Лякса.

Сейчас за счёт европейского и норвежского финансирования в Аугшдаугавском крае планируется адаптировать к чрезвычайным ситуациям 16 объектов.

Во время инспекций представители министерства столкнулись и с неожиданными проблемами. Например, в одном из детских учреждений выяснилось, что в случае тревоги детей невозможно быстро провести в подвальное помещение, поскольку доступ к ключам зависит от присутствия конкретного сотрудника.

В Министерстве внутренних дел подчёркивают, что именно такие детали могут сыграть решающую роль в критической ситуации.

«Во время кризиса важна каждая минута. Если доступ к укрытию зависит от одного человека или от того, где находятся ключи, это уже серьёзный риск, который необходимо устранить заранее», — подчеркнули представители министерства.

Проблемы выявляются не только во время проверок. Так, после недавней воздушной тревоги в Краславском крае местные власти обнаружили недостатки вентиляции в помещениях, которые планируется использовать как укрытия по принципу «двух стен». После этого вентиляционное оборудование было установлено.

«Учения и тревоги помогают увидеть реальные слабые места. В данном случае стало понятно, что без дополнительной вентиляции люди не смогут долго находиться в помещении», — рассказали в Краславском самоуправлении.

В Государственной пожарно-спасательной службе отмечают, что многие самоуправления не ждут указаний сверху и самостоятельно устраняют выявленные недостатки. Однако главным препятствием остаётся нехватка средств.

«Мы видим, что муниципалитеты активно работают и стараются улучшать состояние убежищ. Но для комплексного решения проблемы необходимы дополнительные финансовые ресурсы», — заявили в Государственной пожарно-спасательной службе.

На этом фоне всё активнее обсуждается идея выделения специальных дотаций на развитие гражданской защиты именно в приграничных районах. По мнению местных властей, такое финансирование можно было бы направить как на обустройство убежищ, так и на закупку генераторов, техники и другого оборудования, необходимого в кризисных ситуациях.

Вопрос подготовки убежищ стал особенно актуальным после серии инцидентов последних лет, связанных с безопасностью в приграничных регионах. Поэтому проверки всё чаще сосредоточены не только на состоянии помещений, но и на том, насколько быстро люди действительно смогут воспользоваться ими в случае необходимости.

Проверки показали, что главная проблема многих убежищ сегодня заключается не в отсутствии помещений, а в их недостаточной готовности к реальному использованию во время кризиса. Как отмечают специалисты, наличие помещения — лишь первый шаг, тогда как безопасность людей зависит от множества деталей: доступа к укрытию, вентиляции, воды, электричества и чётко отработанных действий в экстренной ситуации.