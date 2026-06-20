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Латвия попытается установить необычный рекорд Гиннесса 0 424

Наша Латвия
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вантовый мост

В честь 100-летия организованного парусного спорта в Латвии 28 июня на Даугаве в Риге состоится попытка установить мировой рекорд Гиннесса в категории «Наибольшее количество людей, одновременно дующих в туманные горны». Мероприятие пройдёт в акватории Рижского порта между Вантовым мостом и Рижским пассажирским портом.

Рекорд станет одним из центральных событий празднования столетия Латвийского союза парусного спорта (LBS) и пройдёт во время торжественного парада участников международной регаты Gulf of Riga Regatta (GoRR). В случае успеха официальный титул рекордсменов получат Латвийский союз парусного спорта и Рижское агентство инвестиций и туризма.

Организаторы рассчитывают собрать не менее 500 участников — спортсменов регаты, членов яхтенных экипажей, представителей клубов и парусного сообщества. Для официального зачёта рекорда необходимо, чтобы как минимум 250 человек одновременно непрерывно подавали сигнал туманными горнами в течение не менее десяти секунд.

Попытка установления рекорда запланирована ориентировочно на 18:20. Участники должны будут синхронно начать подачу сигнала по команде с ведущего судна и поддерживать её 11–12 секунд. Для координации будут использоваться радиосвязь и визуальные сигналы.

Для официального признания достижения все участники обязаны заранее зарегистрироваться через систему Guinness World Records, получить персональный QR-код и пройти процедуру подтверждения участия непосредственно перед выходом на воду. Также на каждой яхте должен находиться специальный наблюдатель, который проследит за соблюдением правил рекорда.

Латвийский союз парусного спорта отмечает, что нынешний год является особенным для отрасли: ровно сто лет назад, в 1926 году, с созданием Латвийского союза яхтсменов в стране началось развитие организованного парусного движения.

Туманный горн представляет собой мощное сигнальное устройство, издающее громкий низкий звук, который помогает судам предупреждать друг друга о своём присутствии в тумане и других условиях ограниченной видимости.

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#Рига #Латвия #спорт #Даугава
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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