Перед Лиго Домская площадь вновь превратилась в центр праздничной торговли. Рижане покупают венки, сыры, хлеб и изделия ремесленников, хотя многие признают, что цены в этом году стали заметно выше.

На Домской площади в Риге открылась традиционная Травяная ярмарка, которая ежегодно собирает фермеров, домашних производителей, ремесленников и плетельщиков венков со всей Латвии. Для многих жителей столицы посещение ярмарки перед Лиго давно стало такой же традицией, как праздничный костёр или яновы травы, сообщают Новости ТВ3.

В этом году посетителей особенно много. Дополнительную атмосферу празднику создают участники Праздника песни и танца студентов стран Балтии «Gaudeamus», который в эти дни проходит в Риге и собрал несколько тысяч молодых людей из Латвии, Литвы и Эстонии.

Покупатели признают, что без покупок с ярмарки уходят редко, хотя цены заставляют задуматься. Одни выбирают сыры и копчёности, другие присматриваются к рыбе, венкам и сувенирам ручной работы.

Одним из самых востребованных товаров традиционно остаются венки. По словам продавцов, венок из полевых или садовых цветов сегодня обходится примерно в 15 евро, а более крупные варианты из садовых цветов могут стоить около 30 евро. Для сравнения, несколько лет назад самые простые венки можно было купить за 7–10 евро.

Своих покупателей находят и дубовые венки. Некоторые продавцы отмечают, что сохранили прошлогодние цены, предлагая отдельные изделия по 15 евро.

Не пустуют и палатки с продуктами. Например, большой праздничный каравай на ярмарке стоит 20 евро, половина — 10 евро, а четверть — пять евро. По словам продавцов, многие покупатели специально приходят именно к знакомым производителям, которых посещают из года в год.

Травяная ярмарка остаётся не только местом торговли, но и своеобразным началом праздничных выходных. Здесь можно не только приобрести всё необходимое для Лиго, но и почувствовать атмосферу приближающегося солнцестояния.

Одновременно на Домской площади и в других местах города проходят мероприятия фестиваля «Gaudeamus». До воскресенья участников и гостей ждут концерты, выступления танцевальных коллективов и духовых оркестров, а завершится праздник шествием и большим концертом на площади Свободы.

Несмотря на рост цен, Травяная ярмарка по-прежнему остаётся одной из самых популярных предлиговских традиций в Риге.