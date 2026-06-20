Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сколько стоят венки, сыр и хлеб перед Лиго? На Домской площади открылась традиционная ярмарка 0 95

Наша Латвия
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди на ярмарке Лиго
ФОТО: LETA

Перед Лиго Домская площадь вновь превратилась в центр праздничной торговли. Рижане покупают венки, сыры, хлеб и изделия ремесленников, хотя многие признают, что цены в этом году стали заметно выше.

На Домской площади в Риге открылась традиционная Травяная ярмарка, которая ежегодно собирает фермеров, домашних производителей, ремесленников и плетельщиков венков со всей Латвии. Для многих жителей столицы посещение ярмарки перед Лиго давно стало такой же традицией, как праздничный костёр или яновы травы, сообщают Новости ТВ3.

В этом году посетителей особенно много. Дополнительную атмосферу празднику создают участники Праздника песни и танца студентов стран Балтии «Gaudeamus», который в эти дни проходит в Риге и собрал несколько тысяч молодых людей из Латвии, Литвы и Эстонии.

Покупатели признают, что без покупок с ярмарки уходят редко, хотя цены заставляют задуматься. Одни выбирают сыры и копчёности, другие присматриваются к рыбе, венкам и сувенирам ручной работы.

Одним из самых востребованных товаров традиционно остаются венки. По словам продавцов, венок из полевых или садовых цветов сегодня обходится примерно в 15 евро, а более крупные варианты из садовых цветов могут стоить около 30 евро. Для сравнения, несколько лет назад самые простые венки можно было купить за 7–10 евро.

Своих покупателей находят и дубовые венки. Некоторые продавцы отмечают, что сохранили прошлогодние цены, предлагая отдельные изделия по 15 евро.

Не пустуют и палатки с продуктами. Например, большой праздничный каравай на ярмарке стоит 20 евро, половина — 10 евро, а четверть — пять евро. По словам продавцов, многие покупатели специально приходят именно к знакомым производителям, которых посещают из года в год.

Травяная ярмарка остаётся не только местом торговли, но и своеобразным началом праздничных выходных. Здесь можно не только приобрести всё необходимое для Лиго, но и почувствовать атмосферу приближающегося солнцестояния.

Одновременно на Домской площади и в других местах города проходят мероприятия фестиваля «Gaudeamus». До воскресенья участников и гостей ждут концерты, выступления танцевальных коллективов и духовых оркестров, а завершится праздник шествием и большим концертом на площади Свободы.

Несмотря на рост цен, Травяная ярмарка по-прежнему остаётся одной из самых популярных предлиговских традиций в Риге.

×
Читайте нас также:
#Рига #цены #лиго #продукты #культура #традиции #ярмарка #мероприятия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Закат
Изображение к статье: Адмирал Поленцс, адмирал Андерсон, генерал Флинн. Фото автора. Эксклюзив!
Изображение к статье: Женщина на пляже
Изображение к статье: Праздничный календарь Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Люди загорают и купаются на Луцавсале
Наша Латвия
Изображение к статье: Валерий Яковлевич трепетно считает денюжку. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Агата Муцениеце
Люблю!
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Закрытая касса магазина
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые нашли новый способ выявлять поддельные картины
Культура &
Изображение к статье: Люди загорают и купаются на Луцавсале
Наша Латвия
Изображение к статье: Валерий Яковлевич трепетно считает денюжку. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Агата Муцениеце
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео