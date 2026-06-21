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День Феодора Стратилата. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 21 июня 2026 года? 0 23

Наша Латвия
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Феодор Стратилат

21 июня 2026 года, в день солнцестояния, который знаменует самый долгий день в году в нашем Северном полушарии, православные вспоминают мученика Феодора Стратилата. В этот день было принято начинать рыть колодцы, потому он получил прозвище Колодезник.

О чем вспоминают в Церкви 21 июня 2026 года

Феодор родился в конце III века в городе Евхаит (территория современной Турции). Он был смелым воином, а к тому же хорош собой, умен, милосерден и набожен. За доброту его Господь дал ему совершенное познание христианской истины. Воин из Феодора тоже вышел невероятный — он стал широко известен, когда убил огромного змея, пожиравшего животных и людей в окрестностях Евхаита.

Феодор вооружился мечом и с молитвой сумел одолеть его. За военную отвагу он получил назначение военачальником (стратилатом) в городе Гераклее. Но всегда, и в тот период также, сочетал воинское служение с апостольской проповедью.

При императоре-язычнике Ликинии он впал в немилость. Тогда он пригласил императора в Гераклию, обещая большое языческое праздненство. Потребовал от богатых язычников собрать золотые изваяния, однако, когда Ликиний прибыл, разбил их все, а кусочки раздал нищим.

Тогда Стратилата схватили и запытали почти до смерти. Однако раны его чудесным образом затянулись. И он сумел сойти с креста, на котором его оставили на ночь, предполагая, что он умрет. Однако потом он по своему желанию пошел на казнь, по пути одним взглядом открывая двери темниц, а толпа, окружавшая его, исцелялась от разных болезней, едва прикоснувшись к нему. Потом Феодору отрубили голову мечом.

Смысл праздника

По замыслу Божиему человек может приобрести самые удивительные способности и совершать самые поразительные подвиги. Учит нас пример Феодора Стратилата.

**Что можно делать 21 июня 2026 года ** — В этот день хорошо начать рыть колодцы и любое другое строительство на даче, а также ремонт.

— Пора удобрять огород.

— Принято избавляться от ненужных вещей.

— Нужно одеваться в яркие цвета.

— Хорошо обдумать все последние события и попытаться найти выход из ситуации.

— Нужно отпустить все обиды.

Что нельзя делать 21 июня 2026 года

— Нельзя болтать лишнего и совершать необдуманные поступки — можно кого-то случайно ранить.

— Не принимайте никаких важных решений.

— Не готовьте ничего из теста.

— Нельзя делать тяжелую физическую работу.

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#вера #религия #культура #традиции
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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