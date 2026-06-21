В местечке Аувере под Нарвой, рядом с Эстонской электростанцией идет строительство завода Auvere Gaas – на днях был заложен краеугольный камень. О планах выделять из атмосферного воздуха чистый кислород для медицинских целей и микроэлектроники, а также азот и аргон для промышленности, и о роли технологий будущего рассказал СМИ член правления Игорь Берман.

Auvere Gaas принадлежит компании Elme Messer Gaas, совладельцами которой являются эстонский промышленный концерн BLRT и крупнейшая немецкая частная газовая компания Messer.

Член правления Auvere Gaas и Elme Messer Gaas Игорь Берман рассказал, что запуск завода планируется на первый квартал 2027 года. Производство медицинского кислорода еще нужно будет сертифицировать. Берман рассчитывает, что это будет сделано в первом, максимум – во втором квартале следующего года.

На заводе газов в Аувере запланировано 22 рабочих места, но при масштабировании деятельности штат может увеличиться. Работники сейчас проходят обучение. Найти специалистов нужной профессии и квалификации было непросто, но это проблема всей промышленности Эстонии, добавил Игорь Берман.