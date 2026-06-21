Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заводом атмосферных газов под Нарвой будет управлять ИИ 0 9

Бизнес
Дата публикации: 21.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Один из продуктов завода Elme Messer Gaas – жидкий азот. На церемонии закладки краеугольного камня его использование постарались показать максимально эффектно – с помощью мороженого.

Инвестиции в стратегический город ЕС идут из Германии.

В местечке Аувере под Нарвой, рядом с Эстонской электростанцией идет строительство завода Auvere Gaas – на днях был заложен краеугольный камень. О планах выделять из атмосферного воздуха чистый кислород для медицинских целей и микроэлектроники, а также азот и аргон для промышленности, и о роли технологий будущего рассказал СМИ член правления Игорь Берман.

Auvere Gaas принадлежит компании Elme Messer Gaas, совладельцами которой являются эстонский промышленный концерн BLRT и крупнейшая немецкая частная газовая компания Messer.

Член правления Auvere Gaas и Elme Messer Gaas Игорь Берман рассказал, что запуск завода планируется на первый квартал 2027 года. Производство медицинского кислорода еще нужно будет сертифицировать. Берман рассчитывает, что это будет сделано в первом, максимум – во втором квартале следующего года.

На заводе газов в Аувере запланировано 22 рабочих места, но при масштабировании деятельности штат может увеличиться. Работники сейчас проходят обучение. Найти специалистов нужной профессии и квалификации было непросто, но это проблема всей промышленности Эстонии, добавил Игорь Берман.

×
Читайте нас также:
#инвестиции #строительство #промышленность #обучение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ташкент приобретает черты глобального величия. Иконка видео
Изображение к статье: Болдерая
Изображение к статье: Защита урожая от вредителей
Изображение к статье: Заправка топливом автомобиля

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анна Седокова
Люблю!
1
Изображение к статье: Феодор Стратилат
Наша Латвия
Изображение к статье: Филиппины назвали сооружение «незаконной экспансией» и «международным хулиганством». Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Заседание правительства
Политика
Изображение к статье: Сборная Нидерландов
Спорт
Изображение к статье: Никита Обозный
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Анна Седокова
Люблю!
1
Изображение к статье: Феодор Стратилат
Наша Латвия
Изображение к статье: Филиппины назвали сооружение «незаконной экспансией» и «международным хулиганством». Иконка видео
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео